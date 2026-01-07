0 800 307 555
В Telegram добавили несколько новых функций на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
22
Мессенджер Telegram представил первое обновление в 2026 году, добавив несколько функций, в том числе на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает FonArena.
Отмечается, что отныне долгие публикации можно подытожить. Страницы быстрого просмотра также отображают вверху сгенерированный искусственным интеллектом результат, помогающий пользователям быстро ознакомиться с контентом.
Эти короткие сведения используют модели с открытым кодом, работающими на Cocoon, децентрализованной сети, разработанной для обеспечения конфиденциальности пользователей.
Читайте также
Каждый запрос надежно шифруется. Cocoon можно интегрировать в другие приложения на основе искусственного интеллекта.
Кроме этого, Telegram для операционной системы iOS теперь полностью поддерживает эффект «жидкого стекла», включающий прозрачные элементы и преломляемые эффекты, применяемые во всем приложении.
В компании также напомнили, что в 2025 году было выпущено более 75 новых функций в 13 основных обновлениях, со средним интервалом между обновлениями 26 дней, а иногда и 8 дней. Среди нововведений — запуск безопасных групповых звонков и рынка подарков.
По материалам:
Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
