В Telegram добавили несколько новых функций на основе искусственного интеллекта
Мессенджер Telegram представил первое обновление в 2026 году, добавив несколько функций, в том числе на основе искусственного интеллекта.
Отмечается, что отныне долгие публикации можно подытожить. Страницы быстрого просмотра также отображают вверху сгенерированный искусственным интеллектом результат, помогающий пользователям быстро ознакомиться с контентом.
Эти короткие сведения используют модели с открытым кодом, работающими на Cocoon, децентрализованной сети, разработанной для обеспечения конфиденциальности пользователей.
Каждый запрос надежно шифруется. Cocoon можно интегрировать в другие приложения на основе искусственного интеллекта.
Кроме этого, Telegram для операционной системы iOS теперь полностью поддерживает эффект «жидкого стекла», включающий прозрачные элементы и преломляемые эффекты, применяемые во всем приложении.
В компании также напомнили, что в 2025 году было выпущено более 75 новых функций в 13 основных обновлениях, со средним интервалом между обновлениями 26 дней, а иногда и 8 дней. Среди нововведений — запуск безопасных групповых звонков и рынка подарков.
