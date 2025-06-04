Фото в HD и обрезка голосовых сообщений: Telegram выпустил ряд обновлений — Finance.ua

Фото в HD и обрезка голосовых сообщений: Telegram выпустил ряд обновлений Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Фото в HD и обрезка голосовых сообщений: Telegram выпустил ряд обновлений

Telegram представил обновления: новые способы для пользователей начинать разговоры с каналами, более удобный просмотр веток, обрезка голосовых сообщений перед отправкой, отправка фото в более высоком качестве и прочее.

Возможность отправлять сообщения каналам

Теперь можно отправлять сообщения по каналам и вести личные чаты с владельцами и администраторами. Создатели контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками без раскрытия личной информации, сообщает Telegram.

Сообщения от подписчиков появляются в новом упрощенном интерфейсе, отдельно от личных чатов владельца.

Для передачи сообщения каналу коснитесь иконки Сообщения на нижней панели канала. Для включения сообщения для канала выделите Настройки канала > Сообщения.

Создатели контента также могут устанавливать плату за каждое сообщение для хранения разговоров управляемыми и содержательными.

Вкладки веток

Ветки в группах получили новый вид с вкладками, который обеспечивает более быстрый доступ из списка чатов и позволяет переключаться между разговорами в одно касание.

Можно переключаться между большей панелью сбоку или минималистичной панелью в верхней части чата.

Ветки можно включить в любой группе через Настройки группы > Ветки.

Обрезка голосовых сообщений

После записи голосового сообщения теперь можно перемещать исходную и конечную точки, чтобы вырезать именно тот фрагмент, который хотите. Не нужно начинать сначала для идеального дубля — просто продолжайте запись и выберите нужную часть для отправки.

Эта опция отображается, когда проводите вверх, чтобы заблокировать запись во время голосового сообщения. После записи и обрезки сообщения можно записать дополнительные фрагменты, снова нажав на иконку микрофона.

Можно также приостанавливать и восстанавливать запись голосовых и видеосообщений.

Фотографии в более высоком качестве

Появилась новая опция качества фото — «Высокое качество» (High Definition). Изображения в HD имеют в 4 раза больше пикселей, используя при этом менее 0,5 МБ трафика.

Чтобы отправить изображение в HD, нажмите кнопку SD в редакторе фото или выберите «Отправить в высоком качестве» через меню вкладок.

Распространение медиа в историях на iOS

Теперь можно делиться медиа непосредственно в истории Telegram из других приложений, используя стандартную кнопку «Поделиться» на iOS.

Например, если вы нашли давно потерянное фото с 2015 года в приложении Фото, вы можете нажать «Поделиться», чтобы мгновенно открыть его в редакторе историй — без переключения между приложениями или прокрутки.

Больше вариантов ответа в опросах

В опросе можно добавлять к 12 вариантам ответов. Опрос можно также отправить в «Сохраненное», чтобы добавить результаты в закладки для будущего сравнения или поделиться опросом в другом чате позже.

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