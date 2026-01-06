0 800 307 555
Tesla открыла лизинг на самые дешевые Model 3 и Model Y

Технологии&Авто
9
Tesla расширила свою программу лизинга и добавила самые дешевые версии Model 3 и Model Y. Эти доступные Standard-варианты вернулись в октябре прошлого года в ответ на снижение спроса после завершения государственных EV-льгот в США. Теоретически, лизинг должен сделать электромобили Tesla более доступными для широкого круга покупателей.
Как сообщает CarsDirect, новые предложения лизинга оказались «не слишком выгодными». К примеру, Model 3 Standard с задним приводом стоит $38 380, включая доставку. Tesla предлагает лизинг за $449 в месяц при сроке 36 месяцев и годовом пробеге 16 000 км (10 000 миль).
Однако после учета первоначального взноса в $4 145, эффективная месячная стоимость возрастает до $564. То есть на самом деле такой лизинг оказывается дороже ожидаемого и может разочаровать тех, кто рассчитывал на действительно бюджетный вариант.
Эффективная стоимость лизинга Model 3 Standard оказалась примерно на 35% выше, чем лизинг немного больше оснащенной Model 3 Premium RWD, который предлагали всего неделю назад. Хотя эта акция уже завершилась, сравнение показывает, насколько резко изменилась выгодность лизинга Tesla за очень короткое время.
Между двумя версиями имеется значительная разница в оснащении. Model 3 Standard не имеет таких функций, как второй сенсорный дисплей с подогревом задних сидений, система автопилота Autosteer и декоративная подсветка салона. Влияет это и на характеристики: запас хода Standard — 321 миля (на 42 мили меньше, чем у Premium), а разгон 0−60 миль/час занимает 5,8 секунды, что на 0,9 секунды дольше, чем у Premium.
Похожая ситуация с Model Y. Лизинг Standard-версии теперь стоит $479 в месяц при тех же условиях — 36 месяцев, 10 000 миль в год, первоначальный взнос $4 174. В результате эффективная месячная стоимость растет до $595, что примерно на 24% больше, чем у Model Y Premium до недавних изменений цен.
После праздников Tesla подняла цены на лизинг обеих моделей. Model 3 Premium RWD теперь стоит $499 в месяц, Premium AWD — $599, а Performance AWD с разгоном 0−60 миль/час за 2,9 секунды — $749. Для Model Y лизинг Premium RWD стоит $549, Premium AWD — $649, а Performance AWD — $799 в месяц.
Tesla начинает 2026 год с более высокими ценами на лизинг, пытаясь восстановить темпы после медленного года. В 2025 году компания доставила примерно 1,63 млн автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Этот спад позволил китайскому производителю BYD обогнать Tesla и стать самым популярным брендом электромобилей в мире.
По материалам:
autonews.net.ua
Авто
