Судья по административному праву Калифорнии постановил, что продажи Tesla в штате могут быть приостановлены на 30 дней из-за ложного маркетинга систем Autopilot и Full Self-Driving.

Об этом пишет CNBC.

В 2022 году Калифорнийское управление транспортных средств (DMV) обвинило Tesla в использовании формулировок, создававших у потребителей впечатление, что автомобили способны к уровню 5 автономного управления. С тех пор компания добавила слово Supervised к названию своей системы помощи водителю Full Self-Driving, чтобы частично исправить ситуацию.

DMV обратилось к судье по административному праву с просьбой приостановить продажи на основе предоставленных доказательств. Судья согласился, что основания для этого есть, однако агентство предоставило Tesla 90 дней, чтобы предоставить объяснения и устранить в маркетинговых материалах любые формулировки, вводящие в заблуждение. Если компания не выполнит эти требования в установленные сроки, продажи и производство автомобилей в Калифорнии будут приостановлены.

Директор Калифорнийского DMV Стив Гордон отметил, что от Tesla ожидают должного брендинга автомобилей, как это было на других рынках.

Приостановка продаж в Калифорнии может нанести существенный удар по компании. Ранее регистрация новых Tesla в штате резко упала, но Калифорния остается ключевым рынком, обеспечивая почти треть продаж компании в США. Кроме того, именно на заводе во Фримонте производятся Model S и Model X, наряду с Model 3 и Model Y, что делает штат критически важным для производства Tesla.

