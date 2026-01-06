Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет на месяц
Спутниковый сервис Starlink Илона Маска предоставит пользователям в Венесуэле бесплатный доступ в интернет на один месяц — до 3 февраля 2026 года.
Об этом говорится в сообщении Starlink, опубликованном на платформе соцсети X.
В компании также сообщили, что кредиты на услуги добавляются как к активным, так и к неактивным роуминговым аккаунтам, пока компания отслеживает изменение ситуации и нормативные требования.
Starlink является дочерней компанией аэрокосмической корпорации SpaceX. Сервис предоставляет доступ к интернет через спутники на низкой околоземной орбите и требует от пользователей приобретения отдельного оборудования для подключения к сервису.
На карте доступности Starlink на ее веб-сайте указано, что Венесуэла скоро появится, что свидетельствует о том, что компания официально еще не запустила там услуги, несмотря на сообщения, что некоторые пользователи уже были активными.
Как пишет CNBS, такое решение Starlink появилось после того, как 3 января США нанесли ракетные удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. После авиаударов некоторые районы Каракаса (столица Венесуэлы) остались без электроэнергии и Интернета.
