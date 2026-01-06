0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет на месяц

Технологии&Авто
22
Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет на месяц
Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет на месяц
Спутниковый сервис Starlink Илона Маска предоставит пользователям в Венесуэле бесплатный доступ в интернет на один месяц — до 3 февраля 2026 года.
Об этом говорится в сообщении Starlink, опубликованном на платформе соцсети X.
В компании также сообщили, что кредиты на услуги добавляются как к активным, так и к неактивным роуминговым аккаунтам, пока компания отслеживает изменение ситуации и нормативные требования.
Starlink является дочерней компанией аэрокосмической корпорации SpaceX. Сервис предоставляет доступ к интернет через спутники на низкой околоземной орбите и требует от пользователей приобретения отдельного оборудования для подключения к сервису.
Читайте также
На карте доступности Starlink на ее веб-сайте указано, что Венесуэла скоро появится, что свидетельствует о том, что компания официально еще не запустила там услуги, несмотря на сообщения, что некоторые пользователи уже были активными.
Как пишет CNBS, такое решение Starlink появилось после того, как 3 января США нанесли ракетные удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. После авиаударов некоторые районы Каракаса (столица Венесуэлы) остались без электроэнергии и Интернета.
По материалам:
detector.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems