Ежедневно к Starlink Илона Маска добавляется 20 000 новых пользователей
SpaceX сообщает, что количество ее пользователей Starlink достигло 9 млн в 155 странах.
В начале ноября SpaceX сообщала о 8 млн. пользователей. Следовательно, с тех пор клиентская база сервиса увеличивалась более чем на 20 000 в день, пишет Business Insider.
Для обеспечения связи Starlink компания сейчас использует 9000 низкоорбитальных спутников.
В целом в 2025 году SpaceX демонстрировал стремительный рост: по состоянию на декабрь 2024 года количество пользователей Starlink составило 4,6 млн, а в августе их стало уже 7 млн.
Кроме того, согласно данным Cloudflare, в этом году более чем вдвое вырос глобальный вебтрафик пользователей спутникового интернет-сервиса SpaceX.
Поделиться новостью
Также по теме
Ежедневно к Starlink Илона Маска добавляется 20 000 новых пользователей
Geely поглотил производителя электромобилей Zeekr
Как подготовить авто к поездке в горы зимой
За что в Польше будут изымать права в 2026 году
Авто, которые были успешными в 2025 году
Почему сигнализация авто срабатывает самопроизвольно