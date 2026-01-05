0 800 307 555
Ежедневно к Starlink Илона Маска добавляется 20 000 новых пользователей

Технологии&Авто
25
SpaceX сообщает, что количество ее пользователей Starlink достигло 9 млн в 155 странах.
В начале ноября SpaceX сообщала о 8 млн. пользователей. Следовательно, с тех пор клиентская база сервиса увеличивалась более чем на 20 000 в день, пишет Business Insider.
Для обеспечения связи Starlink компания сейчас использует 9000 низкоорбитальных спутников.
Читайте также
В целом в 2025 году SpaceX демонстрировал стремительный рост: по состоянию на декабрь 2024 года количество пользователей Starlink составило 4,6 млн, а в августе их стало уже 7 млн.
Кроме того, согласно данным Cloudflare, в этом году более чем вдвое вырос глобальный вебтрафик пользователей спутникового интернет-сервиса SpaceX.
