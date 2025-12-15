Компания SpaceX анонсировала обновление Starlink с 2026 года Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

Компания SpaceX анонсировала обновление Starlink с 2026 года

Американская компания SpaceX объявила о масштабном обновлении спутниковой сети Starlink, которое должно быть реализовано до февраля 2026 года.

Об этом компания сообщила в соцсети X.

В рамках этих планов, компания рассчитывает запустить и вывести на орбиту до 10 тысяч спутников, что позволит существенно расширить глобальное покрытие интернетом и повысить доступность скоростного соединения.

Сейчас более 8600 спутников Starlink находятся в активном использовании, еще сотни находятся на разных стадиях развертывания.

Какие характеристики изменятся

Ключевым элементом обновления станет запуск спутников Starlink V3, которые, по данным компании, обеспечат ощутимый скачок в технических характеристиках. Мощность одного спутника возрастет примерно до 20 кВт, что открывает возможность для гигабитного интернет-подключения для пользователей.

Кроме того, новое поколение спутников добавит сети более 60 терабит в секунду дополнительной пропускной способности, что должно снизить задержки, повысить стабильность соединения и позволить обслуживать больше абонентов одновременно.

