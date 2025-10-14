Рейтинг лучших семейных электрокаров в 2025 году 14.10.2025, 00:46 — Технологии&Авто

Раньше выбор семейного автомобиля ограничивался либо скучными минивэнами, либо большими внедорожниками. Сегодня ситуация изменилась благодаря электромобилям, сочетающим комфорт, современные технологии и экологичность.

Как отмечают специалисты, среди лучших семейных электромобилей 2025 года выделяются Kia EV9, Tesla Model Y и Rivian R1S.

Kia EV9 вмещает до семи человек и имеет запас хода до 500 км, предлагая просторный салон и стильный дизайн.

Tesla Model Y оснащен опционным третьим рядом сидений и запасом хода до 498 км, что делает его удобным для ежедневных поездок и путешествий.

Rivian R1S подходит для активного отдыха и бездорожья, имеет роскошный интерьер и запас хода до 659 км.

Практические и доступные модели включают Volkswagen ID.4 с запасом хода до 468 км, Hyundai Ioniq 5 с ретро-футуристическим дизайном и трансформированным салоном (запас хода 487 км), а также Ford Mustang Mach-E, сочетающий спортивные характеристики с комфортом для семьи и запас хода до 502 км.

Среди бюджетных вариантов эксперты выделили Chevrolet Equinox EV с просторным салоном и запасом хода до 513 км.

Среди премиальных электромобилей стоит отметить BMW iX с запасом хода до 521 км, Genesis GV70 с гарантией и интерьером высокого качества (запас хода 379 км), Nissan Ariya с просторным салоном и запасом хода до 489 км, Mercedes-Benz EQB, вмещающий до 7 Lyriq с роскошным дизайном и запасом хода до 505 км.

Все эти модели совмещают удобство для семьи с современными технологиями и комфортом.

