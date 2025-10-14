0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг лучших семейных электрокаров в 2025 году

Технологии&Авто
17
Рейтинг лучших семейных электрокаров в 2025 году
Рейтинг лучших семейных электрокаров в 2025 году
Раньше выбор семейного автомобиля ограничивался либо скучными минивэнами, либо большими внедорожниками. Сегодня ситуация изменилась благодаря электромобилям, сочетающим комфорт, современные технологии и экологичность.
Как отмечают специалисты, среди лучших семейных электромобилей 2025 года выделяются Kia EV9, Tesla Model Y и Rivian R1S.
  • Kia EV9 вмещает до семи человек и имеет запас хода до 500 км, предлагая просторный салон и стильный дизайн.
  • Tesla Model Y оснащен опционным третьим рядом сидений и запасом хода до 498 км, что делает его удобным для ежедневных поездок и путешествий.
  • Rivian R1S подходит для активного отдыха и бездорожья, имеет роскошный интерьер и запас хода до 659 км.
Практические и доступные модели включают Volkswagen ID.4 с запасом хода до 468 км, Hyundai Ioniq 5 с ретро-футуристическим дизайном и трансформированным салоном (запас хода 487 км), а также Ford Mustang Mach-E, сочетающий спортивные характеристики с комфортом для семьи и запас хода до 502 км.
Среди бюджетных вариантов эксперты выделили Chevrolet Equinox EV с просторным салоном и запасом хода до 513 км.
Читайте также
Среди премиальных электромобилей стоит отметить BMW iX с запасом хода до 521 км, Genesis GV70 с гарантией и интерьером высокого качества (запас хода 379 км), Nissan Ariya с просторным салоном и запасом хода до 489 км, Mercedes-Benz EQB, вмещающий до 7 Lyriq с роскошным дизайном и запасом хода до 505 км.
Все эти модели совмещают удобство для семьи с современными технологиями и комфортом.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems