Какие авто покупают украинцы: регионы (инфографика)

В сентябре 2025 года сервисными центрами МВД было зарегистрировано 72,4 тысячи сделок купли-продажи легковых автомобилей.
Наибольшее количество и, соответственно, доля здесь операций, не имеющих регионального признака, и были проведены дистанционно с помощью приложения Дія. Этим государственным сервисом воспользовались почти четверть продавцов и покупателей, а именно 24,8%
Уже с припиской к месту наибольшая доля в Киеве, который из-за значительного количества операций мы выделяем отдельно — 12%. Также среди лидеров внутреннего рынка легковых автомобилей Днепропетровская (6,9%) и Одесская (5,3%) области.
Наименьшее количество перепродаж было зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях — сказывается близость к боевым действиям и временная оккупация части территорий этих регионов. Также стоит отметить, что здесь и далее отсутствуют данные из Луганской области и в.о. Крыма.

Первые регистрации импортируемых легковушек

Больше всего «свежепригнанных» было подано на первую регистрацию во Львовской области (13,3%) — что можно объяснить близостью к границе с Польшей и наличия в регионе немалого количества бизнесов, которые занимаются продажей автомобилей как из Европы, так теперь и из других стран — США, Китая или Кореи, поскольку вместо Одессы сейчас автомобили прибывают морским путем в европейские порты, из которых они далее часто направляются во Львовскую область.
Какие авто покупают украинцы: регионы (инфографика)
Ненамного от лидера отстает Киев (13,2%) — значительная численность населения и фактический статус финансового центра страны являются основой стабильного спроса на автотранспорт, в том числе вновь прибывший. Разрыв между следующими регионами от двух лидеров немалый — более чем в два раза.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
