ТОП-3 крупнейших поставщиков авто в Украину

Технологии&Авто
Объем импорта в Украину легковых автомобилей, учитывая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные авто (код УКТ ВЭД 8703), в январе-сентябре 2025 года составил почти $4,172 млрд, что на 27,4% больше прошлогоднего периода.
Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.
Темп прироста импорта легковых автомобилей еще ускорился — по итогам полугодия он составлял 11,6% к аналогичному периоду 2024 года.
В сентябре этого года в Украину ввезены легковые авто на $581,86 млн, что на 70% больше, чем в сентябре прошлого года.

В январе-сентябре текущего года в ТОП вошли Германия, США и Китай.
В прошлом году это были США, Германия и Япония.
Поставки автомобилей из Германии выросли на 50,5% - до $739,7,2 млн, а их доля в структуре импорта автомобилей составила 17,7% против 15,1% годом ранее.
Из США в Украину ввезено автомобилей на $732,3 млн (на 18,4% больше), а из Китая — на $517,2 млн (12,4% импорта легковых). В прошлом году из Японии, входившей в тройку лидеров, импорт составлял $387,4 млн (11,8%).
Из других стран весь импорт легковых автомобилей за указанный период составил $2,18 млрд против $1,78 млрд за январь-сентябрь-2024.

Экспорт

В то же время за девять месяцев этого года Украина экспортировала такие транспортные средства только на $6,9 млн, в частности, в ОАЭ, Канаду и США, тогда как год назад в аналогичный период страна поставила их на внешние рынки на $8,6 млн, в основном в Канаду, Германию и США.
По материалам:
Finance.ua
Авто
