10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями

Китайское подразделение ведущего американского аналитического агентства JD Power представило результаты ежегодного исследования качества автомобилей на рынке КНР.

В рейтинге представлены марки, владельцы которых сообщили о наименьшем количестве поломок, дефектов и технических проблем в течение первого года эксплуатации.

Каждый бренд получил баллы на основе отзывов реальных пользователей. Чем выше балл — тем лучшие показатели качества продемонстрировала марка по сравнению с конкурентами.

Исследование включает широкий спектр параметров: от работы двигателя и трансмиссии до стабильности мультимедийных систем.

Лидеры рейтинга

Лидером списка стал концерн Geely, опередивший конкурентов благодаря стабильно низкому количеству жалоб на качество сборки.

Примечательно, что в первую тройку вошел премиальный бренд электромобилей Nio, что свидетельствует о высоком уровне надежности современных электрических платформ.

Топ-10 самых качественных брендов Китая:

Geely — 52.2 балла

Chery — 51.7 балла

Nio — 51.6 балла

GAC — 49.9 балла

Haval — 48.5 балла

Changan — 47.4 балла

Hongqi — 46.4 балла

Li Auto — 46.4 балла

Deepal — 45.7 балла

Xpeng — 44.7 балла

