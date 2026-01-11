0 800 307 555
10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями

Технологии&Авто
65
Китайское подразделение ведущего американского аналитического агентства JD Power представило результаты ежегодного исследования качества автомобилей на рынке КНР.
В рейтинге представлены марки, владельцы которых сообщили о наименьшем количестве поломок, дефектов и технических проблем в течение первого года эксплуатации.
Каждый бренд получил баллы на основе отзывов реальных пользователей. Чем выше балл — тем лучшие показатели качества продемонстрировала марка по сравнению с конкурентами.
Исследование включает широкий спектр параметров: от работы двигателя и трансмиссии до стабильности мультимедийных систем.

Лидеры рейтинга

Лидером списка стал концерн Geely, опередивший конкурентов благодаря стабильно низкому количеству жалоб на качество сборки.
Примечательно, что в первую тройку вошел премиальный бренд электромобилей Nio, что свидетельствует о высоком уровне надежности современных электрических платформ.
Топ-10 самых качественных брендов Китая:
  • Geely — 52.2 балла
  • Chery — 51.7 балла
  • Nio — 51.6 балла
  • GAC — 49.9 балла
  • Haval — 48.5 балла
  • Changan — 47.4 балла
  • Hongqi — 46.4 балла
  • Li Auto — 46.4 балла
  • Deepal — 45.7 балла
  • Xpeng — 44.7 балла
По материалам:
Главком
Авто
