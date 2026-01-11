10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями
Китайское подразделение ведущего американского аналитического агентства JD Power представило результаты ежегодного исследования качества автомобилей на рынке КНР.
В рейтинге представлены марки, владельцы которых сообщили о наименьшем количестве поломок, дефектов и технических проблем в течение первого года эксплуатации.
Каждый бренд получил баллы на основе отзывов реальных пользователей. Чем выше балл — тем лучшие показатели качества продемонстрировала марка по сравнению с конкурентами.
Исследование включает широкий спектр параметров: от работы двигателя и трансмиссии до стабильности мультимедийных систем.
Лидеры рейтинга
Лидером списка стал концерн Geely, опередивший конкурентов благодаря стабильно низкому количеству жалоб на качество сборки.
Примечательно, что в первую тройку вошел премиальный бренд электромобилей Nio, что свидетельствует о высоком уровне надежности современных электрических платформ.
Топ-10 самых качественных брендов Китая:
- Geely — 52.2 балла
- Chery — 51.7 балла
- Nio — 51.6 балла
- GAC — 49.9 балла
- Haval — 48.5 балла
- Changan — 47.4 балла
- Hongqi — 46.4 балла
- Li Auto — 46.4 балла
- Deepal — 45.7 балла
- Xpeng — 44.7 балла
