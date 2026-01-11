Как выглядит самая дорогая картина в мире
Картина, которую приписывают Леонардо да Винчи, считается самой дорогой в мире. В свое время ее продали на аукционе за рекордные почти полмиллиарда долларов.
Об этом сообщает издание Veranda.
Картину «Спаситель мира» продали на аукционе Christie’s в 2017 году анонимному покупателю за чуть более 450 миллионов долларов.
По информации The New York Times, покупатель действовал от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда, а ныне холст находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии.
Это произведение считают не только самым дорогим в мире, но и одним из самых спорных.
Ряд ученых сомневаются в полной принадлежности работы Леонардо да Винчи, отмечая, что ее общая композиция полностью не соответствует стилю именитого художника.
Анализ, проведенный Лувром в 2018 году, пришел к выводу, что картина создавалась постепенно, а руки и ладони были дописаны Да Винчи позже.
