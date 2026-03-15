Категория D: как получить право управлять автобусом Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

Категория D: что нужно знать о стаже управления и условиях открытия

Категория D дает право управлять автобусами, предназначенными для перевозки пассажиров, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, превышает 16. Открыть эту категорию можно с 21 года.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Стаж управления и условия открытия

Чтобы получить право управления транспортными средствами категории D, водитель должен отвечать ряду требований. В частности, человек должен уже иметь водительские удостоверения категории B, C1, C или D1 (или нескольких из них) и стаж вождения транспортными средствами более трех лет.

«Период, когда водитель был лишен права управления транспортными средствами, не засчитывается в необходимый стаж. То есть для открытия категории D учитывается только фактическое время, в течение которого водитель имел право управлять транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Кроме того, кандидат должен овладеть теоретической частью подготовки (самостоятельно или в автошколе) и сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

После этого необходимо пройти подготовку по практической части управления и сдать практический экзамен в ТСЦ МВД.

«Только после выполнения всех этих условий водитель получает право управлять автобусами категории D. Это важное требование безопасности, ведь речь идет о перевозке значительного количества пассажиров, что требует достаточного опыта и соответствующей подготовки водителя», — отмечают специалисты.

