Apple готовит новую премиальную линейку Ultra-устройств

Новые Ultra-устройства не заменят линейку Pro, а станут новым уровнем выше ее

Apple работает над запуском новой линейки премиальных устройств Ultra, которая дополнит, а не заменит существующую серию Pro.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, параллельно с расширением бюджетного сегмента, представленного новыми iPhone 17e и MacBook Neo, компания готовит и новую категорию дорогостоящих устройств, которые будут позиционироваться выше Pro-версий.

Одним из первых гаджетов новой серии может стать MacBook с сенсорным экраном OLED. Ожидается, что такая модель будет примерно на 20% дороже самых мощных версий ноутбуков Apple, которые выйдут в 2025 году.

Еще одним ключевым устройством станет первый складной смартфон компании. По словам Гурмана, он может получить название iPhone Ultra. Такое название частично объясняется маркетингом: ожидаемая цена свыше $2000 будет выглядеть менее резкой в ​​рамках новой премиальной категории.

Предполагается, что в разложенном виде смартфон будет соответствовать сторонам 4:3, а складка между экранами будет почти незаметной.

Третьим устройством в серии могут стать новые беспроводные наушники AirPods Ultra. По предварительной информации, они получат встроенные камеры и инфракрасные сенсоры, обеспечивающие работу функций Visual Intelligence — технологии, позволяющей искусственному интеллекту анализировать окружающую среду и предоставлять пользователю контекстную информацию.

Не исключено, что в будущем Apple может расширить линейку Ultra и другие устройства. В частности, подобные модели могут появиться среди планшетов iPad с OLED-экранами или настольных компьютеров iMac с большими дисплеями.

