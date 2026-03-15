Apple готовит новую премиальную линейку Ultra-устройств
Apple работает над запуском новой линейки премиальных устройств Ultra, которая дополнит, а не заменит существующую серию Pro.
Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.
По его словам, параллельно с расширением бюджетного сегмента, представленного новыми iPhone 17e и MacBook Neo, компания готовит и новую категорию дорогостоящих устройств, которые будут позиционироваться выше Pro-версий.
Одним из первых гаджетов новой серии может стать MacBook с сенсорным экраном OLED. Ожидается, что такая модель будет примерно на 20% дороже самых мощных версий ноутбуков Apple, которые выйдут в 2025 году.
Еще одним ключевым устройством станет первый складной смартфон компании. По словам Гурмана, он может получить название iPhone Ultra. Такое название частично объясняется маркетингом: ожидаемая цена свыше $2000 будет выглядеть менее резкой в рамках новой премиальной категории.
Предполагается, что в разложенном виде смартфон будет соответствовать сторонам 4:3, а складка между экранами будет почти незаметной.
Третьим устройством в серии могут стать новые беспроводные наушники AirPods Ultra. По предварительной информации, они получат встроенные камеры и инфракрасные сенсоры, обеспечивающие работу функций Visual Intelligence — технологии, позволяющей искусственному интеллекту анализировать окружающую среду и предоставлять пользователю контекстную информацию.
Не исключено, что в будущем Apple может расширить линейку Ultra и другие устройства. В частности, подобные модели могут появиться среди планшетов iPad с OLED-экранами или настольных компьютеров iMac с большими дисплеями.
Поделиться новостью
Также по теме
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук на солнечной батарее
Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla
5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука
Лучшие электрические седаны премиум-класса 2026 года (фото)
Porsche опровергла слухи об отмене электрических Boxster и Cayman