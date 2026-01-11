0 800 307 555
Samsung удвоит количество устройств с ИИ в 2026 году

Технологии&Авто
0
Компания Samsung Electronics планирует в 2026 году масштабировать использование искусственного интеллекта от Google, увеличив количество мобильных устройств с платформой Gemini до 800 миллионов единиц. Это вдвое превышает показатель прошлого года, когда функции ИИ были внедрены в 400 миллионов смартфонов и планшетов Galaxy.
Об этом говорится в материале Reuters.
Согенеральный директор Samsung Т. М. Ро в интервью Reuters заявил, что компания стремится максимально быстро интегрировать ИИ во все свои продукты, функции и услуги.
Эта стратегия, которую в компании называют «AX» (AI Transformation), охватывает не только мобильные устройства, но телевизоры и бытовую технику.
«Мы как можно скорее применим искусственный интеллект ко всем продуктам, всем функциям и всем услугам», — подчеркнул Т. М. Ро.
По данным компании, осведомленность потребителей о бренде Galaxy AI выросла с 30% до 80% за последний год.
Кроме стандартного поиска, пользователи активно используют генеративные инструменты для редактирования изображений, перевода и создания резюме текстов.

Конкуренция и вызовы рынка

Агрессивное внедрение Gemini преследует цель вернуть Samsung лидерство на рынке смартфонов, которое в прошлом году перешло к Apple, а также сдержать давление со стороны китайских производителей.
Сотрудничество с Google дает американской корпорации значительное преимущество в борьбе с OpenAI, поскольку обеспечивает доступ к огромной пользовательской базе Android.
В то же время Т. М. Ро признал наличие серьезных препятствий.
Глобальный кризис полупроводников памяти оказывает давление на рентабельность мобильного бизнеса. Компания не исключает роста цен на конечные продукты из-за удорожания компонентов.
Директор отметил, что Samsung пока не имеет достаточно собственных мощностей в сфере ИИ по сравнению с лидерами отрасли, поэтому планирует инвестировать 125 триллионов вон в развитие технологий и робототехники в течение следующих пяти лет.
Несмотря на трудности, Samsung делает ставку на «физический искусственный интеллект», сочетая сложные алгоритмы с реальными объектами — от смартфонов до роботов Boston Dynamics, что должно стать уникальным преимуществом компании.
По материалам:
УНН
