Samsung анонсировала новые беспроводные колонки Music Studio (фото) 01.01.2026, 01:22

Компания Samsung объявила о выпуске двух моделей стационарных беспроводных колонок — Music Studio 5 и Music Studio 7. Их официальная презентация намечена на начало января во время выставки CES 2026.

Характеристики

Music Studio 5 выполнена в компактном, вдохновенном галереями дизайне. Акустическая система имеет конфигурацию 2.1: два твиттера и 4-дюймовый сабвуфер.

Для оптимизации звучания используется волновидная система, настройка которой производилась в лаборатории Samsung Audio Lab.

Модель оснащена функцией AI Dynamic Bass Control, регулирующей уровень басов и снижающей искажение даже на высокой громкости.

Music Studio 7 получила больший корпус в стиле «книжной полки» и будет доступна в черном и белом цветах.

Система имеет конфигурацию 3.1.1 с передними, боковыми и верхними твиттерами, а также сабвуфером.

Отдельный супер-твиттер позволяет воспроизводить высокочастотные звуки до 35 кГц. Кроме того, колонка поддерживает воспроизведение высококачественного аудио в формате 24-бит/96 кГц.

Модель совместима с технологией Q-Symphony, обеспечивающей беспроводное соединение с телевизорами и саундбарами Samsung для расширения звуковой сцены.

Обе новинки поддерживают Bluetooth и Wi-Fi для потокового воспроизведения и могут управляться через приложение SmartThings. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены. Ожидается, что детали станут известны после старта CES 2026 в январе.

