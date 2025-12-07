Samsung будет сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы находить утерянный багаж с помощью SmartTag
Samsung объявила о начале партнерства с авиакомпанией Turkish Airlines, чтобы быстро отслеживать утерянный или задержанный багаж с помощью сервиса отслеживания местонахождения SmartThings Find.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как будет работать Smart Tagged Baggage Service от Samsung
Сервис получил название Smart Tagged Baggage Service и позволит авиакомпании использовать трекеры SmartTag клиентов для того, чтобы быстрее найти их багаж, если он потеряется.
Для этого пользователи Samsung смогут присылать Turkish Airlines ссылки с расположением своих трекеров.
Вдобавок к этому, пользователи смогут воспользоваться функцией «Изменить изображение устройства», чтобы использовать фото своего багажа для одного из трекеров. Это облегчит его идентификацию со стороны авиакомпании.
SmartThings Find использует Bluetooth Low Energy (BLE) и ультраширокополосную связь (UWB) для поиска зарегистрированных устройств Galaxy через глобальную сеть, насчитывающую более 700 миллионов устройств.
Эти технологии в будущем планируют расширить и другие авиакомпании, а также для других услуг, для которых может быть полезным отслеживание расположения.
