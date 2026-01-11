Технологические новинки: какие гаджеты ожидать в 2026 году Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

Технологические новинки: какие гаджеты ожидать в 2026 году

В 2026 году большинство технологических компаний планируют представить большое количество новых технологических гаджетов. Некоторые компании представят абсолютные новинки.

Speka рассказывает , какие новинки представят компании Apple, Samsung, Google и Valve в 2026 году.

Новинки от технологических компаний

Apple

Компания Apple планирует представить первый в своей истории складной iPhone Fold.

Устройство, вероятнее всего, получит дисплей размером 5,7-дюйма в сложенном состоянии и почти 8-дюймов в развернутом.

Ожидается, что толщина гаджета составит 4,5−4,8 мм и систему распознавания лиц Face ID.

Кроме того компания планирует представить флагманские модели iPhone, а именно iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Air 2.

iPhone 18 Pro и Pro Max получат подкранные датчики Face ID. Единственным видимым элементом на экране останется небольшой вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу вместо уже привычного «динамического острова».

Samsung

Компания Samsung готовит к выпуску линейку Galaxy S26, включая S26 Ultra.

Смартфоны получают мощные процессоры, улучшенные камеры, а именно до 200 Мп в топовых моделях и новые, высококачественные AMOLED-экраны.

Кроме того, телефоны будут снабжены мощными батареями и 5-G связью.

В частности, S26 Ultra получит функции искусственного интеллекта для обработки фото и видео.

Valve

В 2026 году выйдут беспроводной VR-шлем Steam Frame, мини-ПК Steam Machine и геймпад Steam Controller.

Новые продукты будут интегрированы в экосистему Valve, которая будет оптимизирована для пользователей с существующими библиотеками игр Steam.

На новом беспроводном VR-шлеме Steam Framе можно будет запускать игры без подключения к ПК. Он будет поддерживать не только VR игры, но и обычные.

Мини-ПК Steam Machine работает на SteamOS и в шесть раз мощнее Steam Deck. Он имеет гигабитный Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, один USB-C и четыре USB-A.

Steam Controller будет оснащен магнитными стиками, которые работают по принципу туннельного магнитосопротивления и обладают улучшенной чувствительностью, скоростью реагирования и емкостными сенсорами прикосновения для управления движением.

Google

В 2026 году компания Google выпустит первые ИИ-очки AI Smart Glasses. Планируется 2 модели, в том числе одна с экраном, другая без.

Обе пары очков будут работать на платформе Android XR. Обработка сложных AI-запросов будет производиться на подключенном смартфоне.

