Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple

Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple

Apple планирует анонсировать несколько новых гаджетов уже на этой неделе. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, обновления получат iPad Pro, Vision Pro и, вероятно, базовый MacBook Pro с экраном 14 дюймов — все с новейшим чипом Apple M 5 .

Об этом сообщает MacRumors , специализирующаяся на новостях о продукции Apple.

По данным инсайдера, презентации не будет: компания ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom, а также краткими промо-видео на YouTube.

iPad Pro

Ожидается, что обновленный iPad Pro получит чип M 5 и не менее 12 ГБ оперативной памяти. Существенных изменений дизайна не предвидится, но надпись iPad Pro с задней панели исчезнет.

Ранее ходили слухи о добавлении второй фронтальной камеры, чтобы пользователи могли проводить видеозвонки как в портретной, так и ландшафтной ориентации, но подтверждения этому пока нет.

Согласно результатам утечкам Geekbench 6, новый M 5 сохраняет архитектуру с 9 ядрами (3 производительных и 6 энергоэффективных). Производительность CPU выросла примерно на 12%, а GPU — на 36% по сравнению с M 4 в актуальной модели.

Vision Pro

Обновленная версия гарнитуры Vision Pro также получит чип M 5 (ранее ожидался M 4 ). Возможен и дополнительный чип R2 для улучшенной обработки ввода, однако его массовое производство по 2-нм техпроцессу TSMC ожидается не ранее второй половины следующего года.

В комплекте теперь будет более удобное оголовье Dual Knit Band, а также может появиться новая расцветка Space Black. Судя по документам FCC, гарнитура сохранит поддержку Wi-Fi 6 без перехода на 6E или 7.

Пока не известно, сочтет ли Apple обновленную гарнитуру полноценным вторым поколением. По слухам, компания приостановила разработку Vision Pro 2 и более доступной модели Vision Air, сосредоточив внимание на умных очках.

14-дюймовый MacBook Pro

Базовая версия MacBook Pro 14″ с чипом M 5 уже готова к запуску. Ранее AppleInsider сообщал, что она выйдет раньше флагманских моделей из M 5 Pro и M 5 Max, которые ожидаются в начале 2026 года.

Заметных внешних изменений не предвидится. Более масштабное обновление ноутбуков ожидается через два поколения — тогда Apple может добавить OLED-дисплей, сенсорный экран, тонкий корпус, встроенную сотовую связь и чип M 6 по 2-нм техпроцессу.

Другие устройства

На стадии разработки, по данным Гурмана, остаются новые версии Apple TV, HomePod mini и AirTag, но сроки их выхода он не уточнил.

Кроме того, в начале следующего года ожидаются новые модели iPad, iPad, Studio Display, MacBook Air, а также iPhone 17e.

