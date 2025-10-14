0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple

Технологии&Авто
5
Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple
Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple
Apple планирует анонсировать несколько новых гаджетов уже на этой неделе. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, обновления получат iPad Pro, Vision Pro и, вероятно, базовый MacBook Pro с экраном 14 дюймов — все с новейшим чипом Apple M5.
Об этом сообщает MacRumors, специализирующаяся на новостях о продукции Apple.
По данным инсайдера, презентации не будет: компания ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom, а также краткими промо-видео на YouTube.

iPad Pro

Ожидается, что обновленный iPad Pro получит чип M5 и не менее 12 ГБ оперативной памяти. Существенных изменений дизайна не предвидится, но надпись iPad Pro с задней панели исчезнет.
Ранее ходили слухи о добавлении второй фронтальной камеры, чтобы пользователи могли проводить видеозвонки как в портретной, так и ландшафтной ориентации, но подтверждения этому пока нет.
Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple
Согласно результатам утечкам Geekbench 6, новый M5 сохраняет архитектуру с 9 ядрами (3 производительных и 6 энергоэффективных). Производительность CPU выросла примерно на 12%, а GPU — на 36% по сравнению с M4 в актуальной модели.

Vision Pro

Обновленная версия гарнитуры Vision Pro также получит чип M5 (ранее ожидался M4). Возможен и дополнительный чип R2 для улучшенной обработки ввода, однако его массовое производство по 2-нм техпроцессу TSMC ожидается не ранее второй половины следующего года.
Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple
В комплекте теперь будет более удобное оголовье Dual Knit Band, а также может появиться новая расцветка Space Black. Судя по документам FCC, гарнитура сохранит поддержку Wi-Fi 6 без перехода на 6E или 7.
Читайте также
Пока не известно, сочтет ли Apple обновленную гарнитуру полноценным вторым поколением. По слухам, компания приостановила разработку Vision Pro 2 и более доступной модели Vision Air, сосредоточив внимание на умных очках.

14-дюймовый MacBook Pro

Базовая версия MacBook Pro 14″ с чипом M5 уже готова к запуску. Ранее AppleInsider сообщал, что она выйдет раньше флагманских моделей из M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале 2026 года.
Инсайдер рассказал, какие новинки готовится представить Apple
Заметных внешних изменений не предвидится. Более масштабное обновление ноутбуков ожидается через два поколения — тогда Apple может добавить OLED-дисплей, сенсорный экран, тонкий корпус, встроенную сотовую связь и чип M6 по 2-нм техпроцессу.

Другие устройства

На стадии разработки, по данным Гурмана, остаются новые версии Apple TV, HomePod mini и AirTag, но сроки их выхода он не уточнил.
Кроме того, в начале следующего года ожидаются новые модели iPad, iPad, Studio Display, MacBook Air, а также iPhone 17e.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems