Audi возвращает легендарную модель в новом формате (фото)

В 2028 году Audi представит полностью электрический седан A4 e-tron — преемника одной из самых популярных моделей марки.
Новинка станет прямым конкурентом будущих BMW i3 и Mercedes EQ C-Class, открывая новую страницу в истории Audi и ее переходе на электромобили.
По предварительной информации Autocar и Carscoops, новинка получит радикальный стиль, отличающийся от классического A4.
Дизайн будет вдохновлен концептом Audi Concept C: минимализм, чистые линии и узкие четырехэлементные фары, которые станут новым фирменным лицом бренда.
Ожидается появление закрытой прямоугольной решетки радиатора и обновленного интерьера с меньшим количеством сенсорных «виртуальных» кнопок и возвратом к физическим переключателям — так, как этого хотят клиенты.
Платформа нового поколения SSP
Audi A4 e-tron будет построен на совершенно новой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP) — более современной, чем нынешняя PPE, используемая в Porsche Macan Electric, Audi A6 и Q6 e-tron. Эта же платформа станет основой новых VW Golf, Skoda Octavia и моделей Cupra. SSP должен обеспечить больший запас хода, более быструю зарядку и гибкие возможности для разных классов авто.
Технологии от Volkswagen и Rivian
Впервые Audi планирует интегрировать ПО, созданное в партнерстве с американской компанией Rivian. Это позволит сделать A4 e-tron «программно-определенным автомобилем»: с возможностью постоянных обновлений «по воздуху», лучшей интеграцией сервисов и адаптивными функциями.
По словам генерального директора Audi Гернота Деллнера, уже сейчас создаются первые тестовые прототипы с новым софтом.
Конкуренция с BMW и Mercedes-Benz
Запуск A4 e-tron в 2028 году станет ответом Audi на электрические версии бестселлеров конкурентов: BMW i3 (новая «тройка») и Mercedes EQ C-Class. У Audi уже имеется развитая линейка электрокроссоверов (Q4, Q6 e-tron, будущий Q2), но недоставало доступного премиального седана. Теперь баланс будет восстановлен.
