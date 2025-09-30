0 800 307 555
ру
Audi представила новый премиальный седан A6 (фото)

Спустя пять месяцев после премьеры последнего поколения Audi A6 в Европе, немецкий автогигант представил новый седан для американского рынка. Ожидается, что автомобили появятся у местных дилеров уже в четвертом квартале этого года.
Новинка стала более технологичной, мощной и, как и следовало ожидать, дороже своего предшественника.
По-прежнему базовой силовой установкой остался 3,0-литровый турбированный V6, но теперь его мощность выросла до 362 л.с. при 406 фунт-футах крутящего момента, что на 27 л.с. и 37 фунт-футов больше, чем у предыдущей модели.
В сочетании с семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и полноприводной системой quattro, новый A6 разгоняется до 96 км/ч всего за 4,5 секунды, что на 0,6 секунды быстрее старой версии.
Следует отметить, что Audi решила отказаться от менее мощного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, оставив лишь одну V6-модификацию и три уровня комплектаций.
Базовая версия A6 Premium стартует от $64,100 без учета платы за доставку $1,295, что на $1,500 дороже аналогичного V6-предшественника. Комплектация среднего уровня A6 Premium Plus оценивается от $67,500, что почти соответствует прошлогодней цене, тогда как топовая версия A6 Prestige стартует с $71,400, несколько дешевле предыдущей модели 2025 года.
Новый A6 построен на архитектуре Premium Platform Combustion (PPC) и предлагает широкий набор технологий. Модели Prestige оснащены электронными контролируемыми амортизаторами и пакетом Sport Plus, который добавляет полноколесное рулевое управление, спортивный задний дифференциал и стальную спортивную подвеску.
