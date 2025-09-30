В Дії появились push-уведомления об изменениях в строительных документах 30.09.2025, 01:38 — Технологии&Авто

В Дії появились push-уведомления об изменениях в строительных документах

Украинцы смогут отслеживать статус строительных документов, поданных в ЦПАУ, в приложении Дія. Пользователи будут получать push-уведомления обо всех изменениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Какие сообщения будут приходить

В Дія можно получить уведомления о:

начале подготовительных работ;

начале строительных работ на основании строительного паспорта;

отмене или изменении этих сообщений;

декларации о готовности объекта к эксплуатации (в том числе самовольных или по решению суда);

заявлениях о предоставлении, изменении или аннулировании градостроительных условий и ограничений;

выдаче, изменении или дубликате строительного паспорта.

Как это работает

Подайте заявку на оформление документа через ЦПАУ. Обновите приложение и авторизуйтесь в Дії. Push-уведомления будут приходить автоматически при изменении статуса документа.

В министерстве отметили, что за последние пять лет украинцы воспользовались строительными услугами более 236 тысяч раз в Дії и 410 тысяч раз в ЦПАУ. Теперь процесс стал проще: статус документов всегда доступен в смартфоне, а работники ЦПАУ получили меньше нагрузки.

Напомним, документы на строительство от физических лиц рассматривают автоматически . Решение принимается электронной системой без участия людей за 10−15 минут вместо нескольких дней. Ранее автоматические регистрации работали только через портал Дія — услугой пользовались до трети заявителей. Теперь автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ.

Центры предоставления административных услуг ввели электронную систему «Вулик». Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан.

