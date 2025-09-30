0 800 307 555
ру
В Дії появились push-уведомления об изменениях в строительных документах

Технологии&Авто
11
Украинцы смогут отслеживать статус строительных документов, поданных в ЦПАУ, в приложении Дія. Пользователи будут получать push-уведомления обо всех изменениях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Какие сообщения будут приходить

В Дія можно получить уведомления о:
  • начале подготовительных работ;
  • начале строительных работ на основании строительного паспорта;
  • отмене или изменении этих сообщений;
  • декларации о готовности объекта к эксплуатации (в том числе самовольных или по решению суда);
  • заявлениях о предоставлении, изменении или аннулировании градостроительных условий и ограничений;
  • выдаче, изменении или дубликате строительного паспорта.

Как это работает

  1. Подайте заявку на оформление документа через ЦПАУ.
  2. Обновите приложение и авторизуйтесь в Дії.
  3. Push-уведомления будут приходить автоматически при изменении статуса документа.
В министерстве отметили, что за последние пять лет украинцы воспользовались строительными услугами более 236 тысяч раз в Дії и 410 тысяч раз в ЦПАУ. Теперь процесс стал проще: статус документов всегда доступен в смартфоне, а работники ЦПАУ получили меньше нагрузки.
Напомним, документы на строительство от физических лиц рассматривают автоматически. Решение принимается электронной системой без участия людей за 10−15 минут вместо нескольких дней. Ранее автоматические регистрации работали только через портал Дія — услугой пользовались до трети заявителей. Теперь автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ.
Центры предоставления административных услуг ввели электронную систему «Вулик». Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан.
По материалам:
Finance.ua
Дия
