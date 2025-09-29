ТОП-10: эксперты определили лучшие модели китайских авто Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

What Car? определили 10 самых лучших китайских автомобилей. Эксперты объяснили, почему следует обратить внимание на лидера этого рейтинга.

Об этом говорится в рейтинге What Car?

ТОП-10 лучших китайских автомобилей:

MG HS Smart #3 Smart #1 BYD Dolphin Surf MG IM 6 MG IM 5 MG4 BYD Seal MG S5 EV BYD Sealion 7

Лучшим китайским автомобилем в издании признали MG HS. Это компактный кроссовер, выпускаемый с 2018 года.

Второе поколение MG HS дебютировало в 2024 году. На выбор доступны модификации с бензиновыми двигателями или гибридной силовой установкой.

По словам экспертов, MG HS предлагает богатую оснастку, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.

В прошлом месяце украинцы приобрели более 7,9 тысяч электромобилей. Наибольший спрос зафиксирован во Львовской области, где зарегистрировали 1196 автомобилей, из которых 89% были подержанными. Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Второе и третье места по количеству зарегистрированных электромобилей заняли город Киев — 959 авто (55% подержанные) и Киевская область — 698 авто (68% подержанные).

Бестселлеры рынка

Среди новых электромобилей лидером на большинстве рынков стал BYD Song Plus, кроме Днепропетровщины, где больше всего покупали Honda eNS1.

