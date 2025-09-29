ТОП-10: эксперты определили лучшие модели китайских авто
What Car? определили 10 самых лучших китайских автомобилей. Эксперты объяснили, почему следует обратить внимание на лидера этого рейтинга.
Об этом говорится в рейтинге What Car?
ТОП-10 лучших китайских автомобилей:
- MG HS
- Smart #3
- Smart #1
- BYD Dolphin Surf
- MG IM6
- MG IM5
- MG4
- BYD Seal
- MG S5 EV
- BYD Sealion 7
Лучшим китайским автомобилем в издании признали MG HS. Это компактный кроссовер, выпускаемый с 2018 года.
Второе поколение MG HS дебютировало в 2024 году. На выбор доступны модификации с бензиновыми двигателями или гибридной силовой установкой.
По словам экспертов, MG HS предлагает богатую оснастку, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.
В прошлом месяце украинцы приобрели более 7,9 тысяч электромобилей. Наибольший спрос зафиксирован во Львовской области, где зарегистрировали 1196 автомобилей, из которых 89% были подержанными. Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей
Второе и третье места по количеству зарегистрированных электромобилей заняли город Киев — 959 авто (55% подержанные) и Киевская область — 698 авто (68% подержанные).
Бестселлеры рынка
Среди новых электромобилей лидером на большинстве рынков стал BYD Song Plus, кроме Днепропетровщины, где больше всего покупали Honda eNS1.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10: эксперты определили лучшие модели китайских авто
Volkswagen убирает сенсорные кнопки из автомобилей: почему так
Дорожный знак «Стоп» синего цвета: где можно встретить и что он значит (фото)
Microsoft продолжила бесплатные обновления Windows 10, но не для всех
Компания Маска обвиняет OpenAI в хищении коммерческих тайн
В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки