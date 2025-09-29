0 800 307 555
ру
ТОП-10: эксперты определили лучшие модели китайских авто

Технологии&Авто
17
What Car? определили 10 самых лучших китайских автомобилей. Эксперты объяснили, почему следует обратить внимание на лидера этого рейтинга.
Об этом говорится в рейтинге What Car?
ТОП-10 лучших китайских автомобилей:
  1. MG HS
  2. Smart #3
  3. Smart #1
  4. BYD Dolphin Surf
  5. MG IM6
  6. MG IM5
  7. MG4
  8. BYD Seal
  9. MG S5 EV
  10. BYD Sealion 7
Лучшим китайским автомобилем в издании признали MG HS. Это компактный кроссовер, выпускаемый с 2018 года.
Второе поколение MG HS дебютировало в 2024 году. На выбор доступны модификации с бензиновыми двигателями или гибридной силовой установкой.
По словам экспертов, MG HS предлагает богатую оснастку, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.
В прошлом месяце украинцы приобрели более 7,9 тысяч электромобилей. Наибольший спрос зафиксирован во Львовской области, где зарегистрировали 1196 автомобилей, из которых 89% были подержанными. Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Второе и третье места по количеству зарегистрированных электромобилей заняли город Киев — 959 авто (55% подержанные) и Киевская область — 698 авто (68% подержанные).

Бестселлеры рынка

Среди новых электромобилей лидером на большинстве рынков стал BYD Song Plus, кроме Днепропетровщины, где больше всего покупали Honda eNS1.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems