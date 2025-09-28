0 800 307 555
Какие регионы лидируют по спросу на электрокары: бестселлеры рынка

Технологии&Авто
14
В прошлом месяце украинцы приобрели более 7,9 тыс. электромобилей. Наибольший спрос зафиксирован во Львовской области, где зарегистрировали 1196 автомобилей, из которых 89% были подержанными.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Второе и третье места по количеству зарегистрированных электромобилей заняли город Киев — 959 авто (55% подержанные) и Киевская область — 698 авто (68% подержанные).
Следом идут Днепропетровская область с 640 авто (71% подержанные) и Одесская область — 449 авто (69% подержанные).

Бестселлеры рынка

Среди новых электромобилей лидером на большинстве рынков стал BYD Song Plus, кроме Днепропетровщины, где больше всего покупали Honda eNS1.
Лидер среди подержанных электрокаров ввезенных из-за границы — Tesla Model Y.
Напомним, за семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных). Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила около $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.
Больше всего авто прибыло из Германии — 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).
По материалам:
Finance.ua
Авто
