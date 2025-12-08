0 800 307 555
Microsoft повысит стоимость Office

Технологии&Авто
20
Корпорация Microsoft с 1 июля 2026 года повысит стоимость подписки на программное обеспечение Microsoft Office для коммерческих и правительственных клиентов.
Об этом сообщает CNBC.
Для малого и среднего бизнеса стоимость тарифного плана Microsoft 365 Business Basic увеличится с 6 до 7 долларов на человека в месяц.
Стоимость Microsoft 365 Business Standard будет составлять 14 долл. в месяц вместо 12,50, в то же время цена на Microsoft 365 Business Premium не будет меняться — она останется на уровне 22 долл. в месяц.
Базовый пакет Office 365 E1 для бизнеса по-прежнему обойдется в 10 долл. в месяц, а стоимость пакета Office 365 E3 увеличится на 13% - с 23 до 26 долл. в месяц.
Стоимость тарифного плана Microsoft 365 E3, включающего Windows для бизнеса, увеличится на 8% - с 36 до 39 долл. в месяц.
Полнофункциональный тарифный план Microsoft 365 E5 подорожает — с 57 до 60 долл. в месяц, а Microsoft 365 F3 — до 10 долл. в месяц (на 2 долл. больше, чем было).
Отмечается, что повышение цен на коммерческие подписки Microsoft Office происходит редко. В 2022 году Microsoft впервые с момента запуска в 2011-м подписки на Office 365 повысила цены на пакеты производительности. В январе этого года компания объявила о повышении цен на пакеты Office для потребителей.
По материалам:
Укрінформ
