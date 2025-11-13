Microsoft прекратила поддержку устаревших версий Windows 11 13.11.2025, 00:40 — Технологии&Авто

Microsoft прекратила поддержку устаревших версий Windows 11

Компания Microsoft объявила об окончании программной поддержки некоторых сборок Windows 11 в редакциях Home и Pro. Пользователи устаревшей версии ОС не будут получать обновления безопасности и патчи с исправлениями, если не перейдут на актуальный билд.

«Под раздачу» попала версия 23H2, недавно получившая последнее обновление безопасности. Microsoft посоветовала пользователям перейти на Windows 11 25H2, которая уже доступна для установки на совместимые ПК и будет гарантированно поддерживаться до октября 2027 года.

Проверить наличие обновления можно в разделе «Параметры», перейдя на вкладку «Центр обновления Windows». Если устройство готово к обновлению, в соответствующем разделе появится предложение загрузить и установить свежий билд.

В компании также отметили, что редакции Windows 11 23H2 Enterprise, Education и IoT Enterprise будут поддерживаться до ноября 2026 года.

