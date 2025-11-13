0 800 307 555
OpenAI добавляет групповые чаты и частные сообщения в ChatGPT

После запуска Sora 2 — модели генерации видео и отдельного приложения с TikTok-образной лентой — OpenAI продолжает расширять функциональность ChatGPT.
Компания тестирует групповые чаты и функцию частных сообщений (DMs), что может сделать ChatGPT не только инструментом работы, но и платформой для коллективной коммуникации. Первым об этом поделился пользователь Тибор Блахо в своей публикации на X.
OpenAI добавляет групповые чаты и частные сообщения в ChatGPT
В верхней панели интерфейса появилась кнопка «Start a group chat», позволяющая создать групповой чат и сгенерировать приглашение через ссылку.
Любой, кто присоединится к этой ссылке, сможет просматривать всю историю сообщений группы, что делает общение более целостным.
«Инструкции для групповых чатов будут отличаться от персональных настроек пользователя. ChatGPT может соответствовать автоматически или только тогда, когда его упоминают», — отметил Блахо.
OpenAI добавляет групповые чаты и частные сообщения в ChatGPT
Важно, что личная память ChatGPT не используется в групповых чатах и ​​контекст будет оставаться локальным для каждой беседы.

Новые функции

По данным тестовой веб-версии, групповые чаты в ChatGPT будут поддерживать реакции на сообщения, ответы на отдельные реплики, индикатор набора текста, загрузку файлов, создание изображений и встроенный веб-поиск.
Также предусмотрена функция «report» для жалоб на нарушения и возможность посылать приглашения в чат через частные сообщения.

Групповые проекты

Перед запуском групповых чатов OpenAI представила режим «shared projects», позволяющий сохранять контекст совместных разговоров и документов в рамках одной команды.
Участники могут загружать файлы, редактировать тексты и обсуждать их в чате — фактически это аналог общего Google Doc, но с интеграцией ИИ.
Этот режим поддерживает защищенное хранение данных, что особенно важно для корпоративных или исследовательских команд.
