Xiaomi снова достигла рекордных поставок электромобилей
Xiaomi в октябре 2025 года достигла рекордной отметки в поставках электромобилей — 48 654 единицы. Это уже второй месяц подряд, когда китайская компания поставляет более 40 тысяч автомобилей.
Об этом сообщает CNEVPost.
Xiaomi 1 ноября заявляла, что поставки электромобилей превысили 40 тысяч, однако точных цифр не приводила. Теперь новый отчет China Passenger Car Association (CPCA) показывает подробную информацию.
В общей сложности с января по октябрь 2025 года китайская компания поставила 315 376 автомобилей, почти достигнув цели в 350 тысяч единиц. Что касается октября, то с 48 654 авто, электрокроссовер YU7 отвечает за 33 662 единицы, или 69,19%, на 50,49% больше, чем в сентябре.
Общие поставки электрокроссовера YU7, запущенного в июне 2025 года, уже достигли 80 855 единиц.
Седан SU7, включая SU7 Ultra, было поставлено 14 992 единиц в октябре — на 27,67% меньше, чем в тот же период 2024 года, и на 23,43% меньше, чем в сентябре этого года. Общие поставки седана за этот год составили 234 521 единицу.
Проблемы по поставкам SU7 связаны не с падением спроса, а с производственными ограничениями из-за приоритета YU7. Китайские клиенты, заказывавшие седан, ожидают свой автомобиль не менее 26 недель. Электрокроссовер ждут от 32 до 38 недель.
