Сэм Альтман создает цифровой паспорт, который будет отличать людей от ИИ
Стартап Сэма Альтмана Tools for Humanity разрабатывает устройство Orb, сканирующее радужку глаза для создания цифрового паспорта пользователя.
Об этом сообщает Business Insider.
CEO OpenAI Сэм Альтман соосновал стартап Tools for Humanity, разрабатывающий устройство Orb — металлическую сферу, сканирующую радужку глаза, чтобы подтвердить, что пользователь является человеком. Технология создает World ID — цифровой идентификатор, отличающий людей от искусственного интеллекта в интернете.
Компания уже проверила 17,5 млн пользователей, но это всего 2% от цели — охватить 1 млрд человек. По данным Business Insider, стартап привлек $240 млн инвестиций от Andreessen Horowitz, Bain Capital и Khosla Ventures с отметкой в $2,5 млрд.
После сканирования пользователи получают токены Worldcoin стоимостью около $0,8 за монету и доступ к приложению World — платформы с собственными минипрограммами, мессенджером и криптокошельком.
Проект сталкивается с регуляторными ограничениями в ряде стран, включая Испанию, Индию, Индонезию, Колумбию, Таиланд и Филиппины, деятельность Worldcoin остановлена, запрещена или расследуется из-за нарушения правил обработки данных.
В прошлом году немецкие власти признали меры безопасности компании недостаточными для защиты от киберпреступников или государственных атак, а Министерство государственной безопасности Китая заявило, что сбор биометрических данных может представлять угрозу национальной безопасности.
В октябре этого года регуляторы в трех странах приняли новые меры. Филиппины запретили сканирование глаз из-за нарушения законодательства о конфиденциальности, Колумбия приказала удалить данные пользователей, а Таиланд арестовал подозреваемых в ведении нелицензированного бизнеса с цифровыми активами.
