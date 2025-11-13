Сэм Альтман создает цифровой паспорт, который будет отличать людей от ИИ Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Стартап Сэма Альтмана Tools for Humanity разрабатывает устройство Orb, сканирующее радужку глаза для создания цифрового паспорта пользователя.

CEO OpenAI Сэм Альтман соосновал стартап Tools for Humanity, разрабатывающий устройство Orb — металлическую сферу, сканирующую радужку глаза, чтобы подтвердить, что пользователь является человеком. Технология создает World ID — цифровой идентификатор, отличающий людей от искусственного интеллекта в интернете.

Компания уже проверила 17,5 млн пользователей, но это всего 2% от цели — охватить 1 млрд человек. По данным Business Insider, стартап привлек $240 млн инвестиций от Andreessen Horowitz, Bain Capital и Khosla Ventures с отметкой в ​​$2,5 млрд.

После сканирования пользователи получают токены Worldcoin стоимостью около $0,8 за монету и доступ к приложению World — платформы с собственными минипрограммами, мессенджером и криптокошельком.

Проект сталкивается с регуляторными ограничениями в ряде стран, включая Испанию, Индию, Индонезию, Колумбию, Таиланд и Филиппины, деятельность Worldcoin остановлена, запрещена или расследуется из-за нарушения правил обработки данных.

В прошлом году немецкие власти признали меры безопасности компании недостаточными для защиты от киберпреступников или государственных атак, а Министерство государственной безопасности Китая заявило, что сбор биометрических данных может представлять угрозу национальной безопасности.

В октябре этого года регуляторы в трех странах приняли новые меры. Филиппины запретили сканирование глаз из-за нарушения законодательства о конфиденциальности, Колумбия приказала удалить данные пользователей, а Таиланд арестовал подозреваемых в ведении нелицензированного бизнеса с цифровыми активами.

