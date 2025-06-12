Сэм Альтман рассказал, сколько энергии потребляет ваш запрос в ChatGPT — Finance.ua

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Сэм Альтман рассказал, сколько энергии потребляет ваш запрос в ChatGPT

Энергетика
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Сэм Альтман рассказал, сколько энергии потребляет ваш запрос в ChatGPT
Сэм Альтман рассказал, сколько энергии потребляет ваш запрос в ChatGPT
Сэм Альтман, CEO OpenAI, в своем блоге поделился деталями о энергопотреблении ChatGPT. По его словам, один среднестатистический запрос в чат-бот требует около 0,34 ватт-часа — этого достаточно, чтобы высокоэффективная лампочка работала несколько минут. Альтман также отметил, что при каждом запросе расходуется примерно 0,000085 галлонов воды — это около одной пятнадцатой чайной ложки.
Об этом пишет Business Insider.
Он также поделился своими прогнозами по дальнейшему развитию энергопотребления в сфере искусственного интеллекта. В частности, Альтман ожидает, что уже в 2030-е годы энергия станет «чрезвычайно избыточной», а стоимость интеллектуальных вычислений будет постепенно приближаться к стоимости электроэнергии благодаря автоматизации центров обработки данных.
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Несмотря на распространенное мнение о значительном энергопотреблении ИИ, средний запрос к ChatGPT требует относительно немного ресурсов. В то же время, технологические компании уже готовятся к росту объемов вычислений и ищут новые источники энергии. К примеру, Microsoft заключила соглашение на 20 лет с Constellation Energy по реактивации атомной электростанции на острове Три-Майл-Айленд. Google сотрудничает с Kairos Power по строительству трех небольших ядерных реакторов, которые должны заработать до 2035 года.
Сундар Пичаи, CEO Google, добавил, что компания стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году, в частности, используя солнечную и ядерную энергетику для питания центров обработки данных.
По оценкам Альтмана, стоимость работы ИИ продолжит стремительно снижаться. В качестве примера он привел сравнение: между запуском GPT-4 в начале 2023 года и выходом GPT-4o в середине 2024 года цена за токен уменьшилась в 150 раз.
Альтман сравнил это с «новой версией закона Мура», где стоимость снижается не в два раза каждые 18 месяцев, а в десять раз каждый год.
По материалам:
vctr.media
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