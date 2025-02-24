ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно — Finance.ua

ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно

Число активных пользователей ChatGPT превысило 400 миллионов еженедельных пользователей.

«Нам очень повезло, что мы обслуживаем 5 процентов мира еженедельно», — сказал главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп в эфире X о новой статистике аудитории.

Эта цифра вдвое превышает еженедельное количество активных пользователей, о которой компания сообщала в августе 2024 года, и вдвое больше, чем в ноябре 2023 года.

Последний рубеж для ИИ-ассистента наступил после огромного скандала вокруг новой конкурирующей платформы DeepSeek в начале года, поднявшего вопрос о том, не собирается ли нынешний урожай ведущих инструментов ИИ быть сброшенным с трона.

OpenAI находится на пороге упрощения своих предложений ChatGPT, чтобы пользователям не нужно было выбирать, какая модель рассуждений будет отвечать на ввод, и вскоре сделает свои модели GPT-4.5 и GPT-5 доступными в чате и клиентах API. С GPT-5, доступной для бесплатных пользователей OpenAI, ChatGPT, кажется, готов продолжать расширять свою аудиторию в ближайшие месяцы.

Speka По материалам:

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