ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно — Finance.ua
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ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно

Технологии&Авто
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ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно
ChatGPT обслуживает 5% населения мира еженедельно
Число активных пользователей ChatGPT превысило 400 миллионов еженедельных пользователей.
«Нам очень повезло, что мы обслуживаем 5 процентов мира еженедельно», — сказал главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп в эфире X о новой статистике аудитории.
Эта цифра вдвое превышает еженедельное количество активных пользователей, о которой компания сообщала в августе 2024 года, и вдвое больше, чем в ноябре 2023 года.
Последний рубеж для ИИ-ассистента наступил после огромного скандала вокруг новой конкурирующей платформы DeepSeek в начале года, поднявшего вопрос о том, не собирается ли нынешний урожай ведущих инструментов ИИ быть сброшенным с трона.
OpenAI находится на пороге упрощения своих предложений ChatGPT, чтобы пользователям не нужно было выбирать, какая модель рассуждений будет отвечать на ввод, и вскоре сделает свои модели GPT-4.5 и GPT-5 доступными в чате и клиентах API. С GPT-5, доступной для бесплатных пользователей OpenAI, ChatGPT, кажется, готов продолжать расширять свою аудиторию в ближайшие месяцы.
По материалам:
Speka
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