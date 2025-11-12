0 800 307 555
Электромобили и гибриды уже занимают более половины рынка новых автомобилей в Украине

Технологии&Авто
В Украине фактически существует три отдельных автомобильных рынка с разной структурой спроса. Внутренний рынок — это преимущественно старый автопарк. Рынок импорта — это главный поставщик доступных «зеленых» авто. Рынок новых авто — самый непредсказуемый.
Об этом пишут эксперты Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

В сегменте внутренних перепродаж продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Бензиновые модели занимают более 42% рынка, а дизельные показали наибольший рост в октябре. В то же время доля электромобилей, преимущественно более старых моделей, несколько сократилась.
Инфографика: eauto.org.ua
Импорт подержанных

Импорт б/у автомобилей остается основным каналом поступления электрокаров в Украину. В октябре их доля возросла и приблизилась к 30% общего объема импорта. Хотя бензиновые автомобили, обычно ввозимые из США и Европы, пока сохраняют первенство, их доля постепенно уменьшается.
Инфографика: eauto.org.ua
Рынок новых авто

Сегмент новых легковушек остается наиболее динамичным и чувствительным к изменениям поставок. В октябре доля электромобилей и бензиновых авто уменьшилась, вырос спрос на дизельные модели (+3,3%) и гибриды, которые уже занимают более 20% рынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Комментарий эксперта

Эксперт Института исследований авторынка Остап Новицкий отметил, что в Украине фактически существует три отдельных автомобильных рынка с разной структурой спроса.
По его словам, внутренний рынок — это преимущественно старый автопарк. Покупатели здесь ищут проверенные, часто более дешевые в обслуживании варианты. Доля электромобилей там снижается, поскольку этот сегмент активнее развивается в импорте.
Вместо этого импорт подержанных авто обеспечивает прирост «зеленого» транспорта — доля электромобилей почти достигла 30% и продолжает расти. Украинцы все чаще ввозят подержанные электрокары как экономическую альтернативу, ожидая возврата НДС на их растаможку.
Рынок новых автомобилей, по словам Новицкого, наиболее непредсказуем. «Стремительный рост дизеля (+3,3%) и одновременное падение электро и бензина (по −2,0%) вряд ли является изменением потребительских настроений. Это, вероятнее всего, логистический фактор: сейчас дилерам, особенно официальным, часто приходится торговать тем, что дали, а покупатели, в свою очередь, это и покупают, ибо выбор зачастую ограничен», — объяснил эксперт.

В то же время стабильный рост гибридов (+0,7%) свидетельствует о формировании «золотой середины» между традиционными и электрическими авто. Совокупно электрокары (31,9%) и гибриды (20,9%) уже охватывают более половины рынка новых автомобилей, что демонстрирует четкую тенденцию к электрификации транспорта в Украине.
Payment systems