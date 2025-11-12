0 800 307 555
Как зарегистрировать новый автомобиль — правила оформления

Технологии&Авто
Регистрация нового автомобиля является обязательным условием законного использования транспортного средства на дорогах Украины.
Процедура несложная и занимает немного времени, если предварительно подготовить необходимые документы. Детальнее об этом рассказываем со ссылкой на ГСЦ МВД.

Когда требуется регистрация

Владелец нового автомобиля должен его зарегистрировать в сервисном центре МВД в течение 10 дней с момента приобретения.
Регистрацию можно осуществить в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места жительства или регистрации.

Необходимые документы

Для государственной регистрации транспортного средства подаются:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, грузо-таможенная декларация и т. п.);
  • сертификат соответствия.
Актуальный список документов доступен на сайте сервисных центров МВД.
Как проходит процедура

  1. Владелец обращается в сервисный центр МВД лично или записывается онлайн.
  2. Администратор проверяет представленные документы.
  3. Данные о транспортном средстве вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств.
  4. Владельцу выдают свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Номерные знаки для разовых поездок

Если автомобиль приобретен в торговой организации, могут быть выданы номерные знаки для разовых поездок (красного цвета). Они позволяют добраться до сервисного центра МВД для проведения постоянной регистрации.
Эксплуатация автомобиля без постоянной государственной регистрации на дорогах общего использования запрещена.
Ранее мы сообщали, что после заказа индивидуальных номерных знаков для авто и их изготовления нужно обновить информацию о транспортном средстве в документах, иначе использование номеров будет считаться нарушением.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
