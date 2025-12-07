0 800 307 555
ТОП-10 автомобилей с самым низким спросом, но поразительным качеством

Технологии&Авто
Конкуренция на автомобильном рынке с каждым годом усиливается. Особенно после массового выхода китайских брендов, наполнивших рынок доступными и хорошо оснащенными моделями. Поэтому даже достойные автомобили от известных производителей нередко остаются без должного внимания.
Аналитики издания Topspeed исследовали открытые данные о продажах и определили десятку моделей, которые продаются крайне плохо, хотя заслуживают значительно большей популярности.
ТОП-10 недооцененных авто:
  1. Mini Hard-Top 2-Door. Несмотря на всеобщий интерес к компактным городским авто, эта модель так и не нашла свою нишу. Основные претензии — ограниченное пространство и невысокая практичность.
  2. Jeep Compass. В классе компактных кроссоверов конкуренция очень жесткая, поэтому для потенциальных покупателей всегда находится более выгодная альтернатива.
  3. Mercedes-Benz SL. Икона модельного ряда Mercedes, страдающая главной проблемой премиум-брендов — слишком высокая цена.
  4. Nissan Versa Sedan . Доступный седан с минимальным набором технологий. Но покупатели все чаще выбирают модели, которые за небольшую доплату предлагают гораздо больше.
  5. Ford Mustang . Легенда американского автопрома уже несколько лет демонстрирует спад продаж и главная причина опять же — стоимость.
  6. Volvo XC90. Качественный премиальный кроссовер, остающийся в тени более активных конкурентов от BMW и Lexus.
  7. Audi A6. Спрос на представительские седаны в целом падает — и даже столь сильная модель не стала исключением.
  8. Audi A4. Когда-то один из самых популярных седанов и падение репутации из-за проблем с надежностью и сильного давления конкурентов привели к уменьшению продаж.
  9. Maserati Grecale. Попытка бренда ворваться в давно поделенный сегмент кроссоверов оказалась запоздалой — конкуренты здесь слишком сильны.
  10. Jaguar F-PACE. Модель, которую эксперты считают сбалансированной и привлекательной, но по неизвестным причинам она не получила широкого признания покупателей.
По материалам:
Фокус
Авто
