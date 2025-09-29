Дорожный знак «Стоп» синего цвета: где можно встретить и что он значит (фото)
Дорожный знак «Стоп» относится к наиболее известным дорожным знакам в мире и означает обязанность останавливаться.
Однако существует версия этого знака в синем цвете, вызывающая удивление водителей.
Об этом сообщает польское автомобильное издание Interia Motoryzacja.
Где можно встретить
Синие знаки «Стоп» встречаются исключительно на Гавайях, главным образом на частных территориях и отдельных туристических местах.
Отличие
В отличие от красных знаков, имеющих официальный статус, синие версии не утверждены Департаментом транспорта и не имеют юридической силы.
Владельцы парковок или других территорий, где передвигаются транспортные средства, могут самостоятельно устанавливать синие знаки «Стоп» без разрешения дорожных органов.
Это позволяет предупредить водителей о потенциальных опасностях на частных территориях без прохождения официальных процедур.
Несмотря на отсутствие правовой силы, на Гавайях синие знаки «Стоп» получили широкое общественное признание. Большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как к традиционным красным знакам, и останавливаются при их появлении.
