Дорожный знак «Стоп» синего цвета: где можно встретить и что он значит (фото)

Дорожный знак «Стоп» относится к наиболее известным дорожным знакам в мире и означает обязанность останавливаться.

Однако существует версия этого знака в синем цвете, вызывающая удивление водителей.

Об этом сообщает польское автомобильное издание Interia Motoryzacja.

Где можно встретить

Синие знаки «Стоп» встречаются исключительно на Гавайях, главным образом на частных территориях и отдельных туристических местах.

Отличие

В отличие от красных знаков, имеющих официальный статус, синие версии не утверждены Департаментом транспорта и не имеют юридической силы.

Владельцы парковок или других территорий, где передвигаются транспортные средства, могут самостоятельно устанавливать синие знаки «Стоп» без разрешения дорожных органов.

Это позволяет предупредить водителей о потенциальных опасностях на частных территориях без прохождения официальных процедур.

Несмотря на отсутствие правовой силы, на Гавайях синие знаки «Стоп» получили широкое общественное признание. Большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как к традиционным красным знакам, и останавливаются при их появлении.

