Volkswagen убирает сенсорные кнопки из автомобилей: почему так

Volkswagen снова оказался в центре дискуссий по поводу эргономики вождения автомобиля. После критики в адрес сенсорных кнопок и слайдеров, оказавшихся неудобными и неинтуитивными, немецкий бренд вернулся к более традиционным физическим элементам в новом Tiguan. Но теперь компания предоставила новый патент, который может снова вызвать споры.
Речь идет о системе, использующей отслеживание водительского взгляда. Камера, направленная на лицо, определяет, куда смотрит водитель, а универсальные кнопки на руле или на панели меняют свое назначение в зависимости от направления взгляда. Таким образом Volkswagen пытается сократить количество физических кнопок в салоне.
Заявка в патентное ведомство Германии описывает широкие возможности использования этой технологии: от мультимедийной системы и климат-контроля до фар, зеркал, стеклоочистителей и даже подогрева сидений. Кроме того, рассматривается концепция голографической панели, которая позволит активировать функции с помощью жестов.
Вместе с потенциальными преимуществами возникает и ряд вопросов. Насколько удобно управлять автомобилем, используя подобную систему, и не создаст ли она больше проблем, чем решит? Ведь в случае сложных технологий главная опасность — отвлечение водителя.
В то же время автопроизводители не спешат возвращаться к классическим кнопкам из-за сложности производства и повышения себестоимости. Программное обновление экранов и сенсорных интерфейсов обходится значительно дешевле, а мода на минимализм лишь подталкивает компании к экспериментам с новыми технологиями.
По материалам:
mmr.ua
Авто
