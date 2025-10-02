0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple откладывает Vision Pro 2, чтобы создать собственные Ray-Ban, — инсайдер

Технологии&Авто
7
Meta Ray-Ban Display
Meta Ray-Ban Display
Apple откладывает модернизацию Vision Pro ради ускорения разработки смарт-очков с ИИ.
Такое решение было принято из-за не слишком высокой популярности Vision Pro и роста конкуренции с Meta. В настоящее время в Apple рассчитывают на элегантные, легкие смарт-очки на базе Apple Intelligence.
Изменения предусматривают перераспределение работников, работавших над редизайном Vision Pro, и их вовлечение в разработку новых смарт-очков. В Apple работают над двумя моделями, релиз которых должен пройти в разные сроки.
В частности, первая модель под названием N50 будет работать как вспомогательное устройство, совместимое с iPhone для обработки данных. У нее нет собственного дисплея. Ее планируют представить в 2026 году, а вывести на рынок в 2027 году.
Читайте также
Одновременно с этим Apple пытаются ускорить сроки разработки более продвинутой модели со встроенным дисплеем. Первоначально презентация была запланирована на 2028 год. Она призвана составить конкуренцию аналогичным продуктам Meta и других компаний, уже выпущенных на рынок.
Смена приоритетов произошла из-за не слишком успешного релиза Vision Pro. В Apple признали VR-гарнитуру за $3 тыс. 499 слишком сложной, трудной и дорогостоящей для широкого использования. Успех будущих смарт-очков Apple будет зависеть от возможностей Apple Intelligence и обновленного и усовершенствованного ИИ-помощника Siri, который должен появиться в марте следующего года. Сами очки будут оборудованы фирменным чипом, камерами для съемки медиаконтента и функцией голосового управления.
Apple также изучает возможность использования в устройстве набора функций для отслеживания состояния здоровья. В компании годами планировали выпустить упрощенную версию Vision Pro, однако от этого отказались в пользу масштабной модернизации, которая предусматривала новый дизайн и более легкую раму.
Кроме этого, в Apple отказались от выпуска очков под кодовым названием N107, которые должны были служить внешним цифровым дисплеем для Mac и других устройств компании. Apple все еще планирует небольшое обновление текущего дизайна Vision Pro — с более быстрым процессором — уже в конце этого года.
У Meta тоже были проблемы с продажей закрытых гарнитур смешанной реальности. Эти устройства не стали для компании хитом продаж, даже несмотря на то, что стоят они в разы дешевле Vision Pro. Достигнув большего успеха с очками и искусственным интеллектом, Meta в этом году отказалась от выпуска новой гарнитуры смешанной реальности.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems