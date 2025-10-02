Apple откладывает Vision Pro 2, чтобы создать собственные Ray-Ban, — инсайдер Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Meta Ray-Ban Display

Apple откладывает модернизацию Vision Pro ради ускорения разработки смарт-очков с ИИ.

Такое решение было принято из-за не слишком высокой популярности Vision Pro и роста конкуренции с Meta. В настоящее время в Apple рассчитывают на элегантные, легкие смарт-очки на базе Apple Intelligence.

Изменения предусматривают перераспределение работников, работавших над редизайном Vision Pro, и их вовлечение в разработку новых смарт-очков. В Apple работают над двумя моделями, релиз которых должен пройти в разные сроки.

В частности, первая модель под названием N50 будет работать как вспомогательное устройство, совместимое с iPhone для обработки данных. У нее нет собственного дисплея. Ее планируют представить в 2026 году, а вывести на рынок в 2027 году.

Читайте также Гендиректор Apple заявил, что повышение цен на новые iPhone не связано с пошлинами Трампа

Одновременно с этим Apple пытаются ускорить сроки разработки более продвинутой модели со встроенным дисплеем. Первоначально презентация была запланирована на 2028 год. Она призвана составить конкуренцию аналогичным продуктам Meta и других компаний, уже выпущенных на рынок.

Смена приоритетов произошла из-за не слишком успешного релиза Vision Pro. В Apple признали VR-гарнитуру за $3 тыс. 499 слишком сложной, трудной и дорогостоящей для широкого использования. Успех будущих смарт-очков Apple будет зависеть от возможностей Apple Intelligence и обновленного и усовершенствованного ИИ-помощника Siri, который должен появиться в марте следующего года. Сами очки будут оборудованы фирменным чипом, камерами для съемки медиаконтента и функцией голосового управления.

Apple также изучает возможность использования в устройстве набора функций для отслеживания состояния здоровья. В компании годами планировали выпустить упрощенную версию Vision Pro, однако от этого отказались в пользу масштабной модернизации, которая предусматривала новый дизайн и более легкую раму.

Кроме этого, в Apple отказались от выпуска очков под кодовым названием N107, которые должны были служить внешним цифровым дисплеем для Mac и других устройств компании. Apple все еще планирует небольшое обновление текущего дизайна Vision Pro — с более быстрым процессором — уже в конце этого года.

У Meta тоже были проблемы с продажей закрытых гарнитур смешанной реальности. Эти устройства не стали для компании хитом продаж, даже несмотря на то, что стоят они в разы дешевле Vision Pro. Достигнув большего успеха с очками и искусственным интеллектом, Meta в этом году отказалась от выпуска новой гарнитуры смешанной реальности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.