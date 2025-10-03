Tesla Model Y получила функцию, которая превратит ее в огромный павербанк Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Tesla Model Y получила функцию, которая превратит ее в огромный павербанк

Tesla подтвердила, что новый Model Y Performance поддерживает двухстороннюю зарядку как для дома (V2H), так и для подключения техники (V2L).

Как объясняет electrek.co, это означает, что машина может работать как «большая батарея»:

V2L (Vehicle-to-Load) — позволяет питать приборы через специальный адаптер. К примеру, инструменты, бытовую технику или оборудование для кемпинга. Мощность — до 11,5 кВт.

V2H (Vehicle-to-Home) — может подавать ток на целый дом при отключении электричества. Для этого требуется Powerwall 3 или другой совместимый инвертор.

Функция появится через обновление ПО в конце 2025 года. Пока она работает только с адаптерами Tesla (цена от 200 до 400 долларов), а для полного подключения дома потребуется дополнительное оборудование.

Ранее такая возможность официально была только у Tesla Cybertruck, но теперь компания подтвердила ее и для Model Y Performance. Ожидается, что со временем двусторонняя зарядка станет доступна и для других моделей Tesla.

А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.