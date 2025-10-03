Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото) Сегодня 02:24 — Технологии&Авто

Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)

Genesis готовит свой первый электрический спорткар класса люкс — GV60 Magma. Официальный дебют запланирован на конец года, но компания уже раскрыла детали.

Об этом сообщает electrek.co.

Модель проходила испытания в США, Швеции, Новой Зеландии и Южной Корее. Проверяли работу шасси, торможение, стабильность на высоких скоростях, а также устойчивость в жару и мороз. В Швеции тестировали стартовые возможности, в Калифорнии — систему охлаждения, а в Новой Зеландии — управляемость в горах во время вьюг.

По данным Genesis, GV60 Magma будет сочетать комфорт в ежедневной езде и высокую производительность. Ожидается, что электрокроссовер получит более 600 л.с., а возможно и до 700 л.с. Для сравнения, у нынешней версии GV60 Performance — 429 л.с., и она разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Модель также может получить функции типа Launch Control, Grin Boost и распределение крутящего момента, подобно Hyundai IONIQ 5 N. Продажи стартуют в Корее, далее новинка появится в США и Европе. Цена будет объявлена ​​ближе к премьере, но, по прогнозам, составит около $75 тысяч.

А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.