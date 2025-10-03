0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)

Технологии&Авто
17
Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)
Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)
Genesis готовит свой первый электрический спорткар класса люкс — GV60 Magma. Официальный дебют запланирован на конец года, но компания уже раскрыла детали.
Об этом сообщает electrek.co.
Модель проходила испытания в США, Швеции, Новой Зеландии и Южной Корее. Проверяли работу шасси, торможение, стабильность на высоких скоростях, а также устойчивость в жару и мороз. В Швеции тестировали стартовые возможности, в Калифорнии — систему охлаждения, а в Новой Зеландии — управляемость в горах во время вьюг.
Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)
По данным Genesis, GV60 Magma будет сочетать комфорт в ежедневной езде и высокую производительность. Ожидается, что электрокроссовер получит более 600 л.с., а возможно и до 700 л.с. Для сравнения, у нынешней версии GV60 Performance — 429 л.с., и она разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.
Модель также может получить функции типа Launch Control, Grin Boost и распределение крутящего момента, подобно Hyundai IONIQ 5 N. Продажи стартуют в Корее, далее новинка появится в США и Европе. Цена будет объявлена ​​ближе к премьере, но, по прогнозам, составит около $75 тысяч.
А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems