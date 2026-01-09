Google добавляет новые ИИ-функции в Gmail и переходит к «эпохе Gemini» Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Google объявила о запуске новой вкладки AI Inbox в Gmail, использующей модель Gemini для анализа писем и формирования сводок по ключевым темам и задачам. Новые возможности стали частью перехода Gmail к так называемой эпохе Gemini.

AI Inbox использует модель Gemini для анализа писем в почтовом ящике пользователя и автоматически формирует список ключевых действий и важных тем. Система определяет задачи на основе контекста сообщений и предлагает быстрый доступ к письмам, требующим внимания. Каждая рекомендация будет отправлять в определенное письмо, чтобы пользователь мог проверить содержание и контекст.

Google отмечает, что новые инструменты созданы для уменьшения перегрузки почты и упрощения ежедневной работы с письмами. AI Inbox дополняет уже существующие функции Gemini в Gmail, включая автоматические итоги длинных переписок и помощь с написанием электронных писем.

Компания подчеркивает, что ИИ-функции в Gmail работают с учетом требований к конфиденциальности. Данные из почтового ящика не используются для обучения базовым моделям искусственного интеллекта, а пользователи могут отключить ИИ-инструменты в настройках сервиса. В то же время Google предостерегает, что ИИ-системы могут допускать ошибки, и рекомендует проверять предложенные действия.

Вместе с запуском AI Inbox компания Google сделала доступными для всех пользователей Gmail несколько AI-функций на базе Gemini, ранее доступных только в пределах платных тарифов Workspace и индивидуальных подписок. Речь идет прежде всего об инструменте Help Me Write, который позволяет создавать или редактировать электронные письма по текстовому запросу пользователя, а также AI Overviews для почтовых цепочек, автоматически формирующих краткое резюме длинных переписок без необходимости прокручивать всю историю сообщений.

Кроме этого, Gemini теперь может помогать с поиском информации во входящей почте, отвечать на запросы типа «о чем это письмо» или «что нужно сделать», а также суммировать отдельные сообщения без ручного запуска команд. Все эти возможности интегрированы непосредственно в интерфейс Gmail и работают в фоновом режиме.

В то же время расширенные инструменты, такие как стилистическое редактирование текстов, глубокий поиск AI по всему почтовому ящику и создание тематических сводок из нескольких писем, остаются доступными только для подписчиков тарифов Google Pro и Ultra.

AI Inbox запускается постепенно и находится на этапе бета-тестирования.

