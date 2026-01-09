Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд Сегодня 14:23 — Личные финансы

2025 год стал рекордным для сегмента электромобилей в Украине. В целом автопарк страны пополнился 22,8 тыс. новых легковых электромобилей, что на 122,9% больше, чем в 2024 году, а также 84,4 тыс. подержанных импортных электрокаров (+104,7%). На внутреннем рынке было проведено 35,8 тыс. сделок купли-продажи электромобилей, что на 38% превышает показатель предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Декабрь 2025 года отличался аномально высокими показателями. Стремительный рост объемов регистраций связан с приближением налога на добавленную стоимость на импорт электромобилей.

По словам соучредителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, только за декабрь 2025 года в Украину было ввезено более 30 тыс. электромобилей, что стало рекордным показателем для отечественного авторынка.

По его мнению, в ближайшие месяцы возможны колебания цен, учитывая значительные объемы импорта. Ориентировочный период стабилизации ценовой среды — март-апрель 2026 года.

График: eauto.org.ua

Только за декабрь 2025 года было поставлено на первый учет:

5 846 новых электромобилей;

25 047 подержанных импортных электрокаров.

Часть транспортных средств с декабрьской волны может быть зарегистрирована уже в январе 2026 из-за ограниченной пропускной способности сервисных центров и временного дефицита номерных знаков. Кроме того, отдельные автомобили из США, нуждающиеся в дополнительном ремонте и сертификации, также могут войти в статистику в следующем году.

На внутреннем рынке в декабре 2025 года состоялось 4281 сделка купли-продажи легковых электромобилей.

Динамика подсегментов в декабре

По сравнению с предыдущими периодами показатели изменились следующим образом:

внутренние перепродажи: +54,0% месяц в месяц, +313,2% год в год;

импорт подержанных электромобилей: +230,3% MM, +687,3% YY;

импорт новых электромобилей: 84,9% MM, 852,1% YY.

Парк электромобилей в Украине

На конец 2025 года, без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсового транспорта и мототехники, парк электромобилей в Украине насчитывал 246 тыс. единиц.

Структура парка:

легковые электромобили — 241,2 тыс.;

грузовые электромобили — 4,9 тыс.;

электробусы — 9 единиц.

Топ-3 марки электромобилей:

Tesla — около 21% парка;

Nissan — 16%;

Volkswagen — 12%.

Самые распространенные модели:

Nissan Leaf — 14,4%;

Tesla Model 3 — 8,1%;

Tesla Model Y — 7,2%.

Топ-3 страны-производители электромобилей в украинском парке:

США (31%); Китай (21,5%); Германия (16%).

Средний возраст в парке электромобилей увеличился после декабрьского пополнения, с 5,6 года до 6,3 года. Это свидетельствует о том, что в ажиотаже люди массово покупали более старые и дешевые варианты.

