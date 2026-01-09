Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
2025 год стал рекордным для сегмента электромобилей в Украине. В целом автопарк страны пополнился 22,8 тыс. новых легковых электромобилей, что на 122,9% больше, чем в 2024 году, а также 84,4 тыс. подержанных импортных электрокаров (+104,7%). На внутреннем рынке было проведено 35,8 тыс. сделок купли-продажи электромобилей, что на 38% превышает показатель предыдущего года.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Декабрь 2025 года отличался аномально высокими показателями. Стремительный рост объемов регистраций связан с приближением налога на добавленную стоимость на импорт электромобилей.
По словам соучредителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, только за декабрь 2025 года в Украину было ввезено более 30 тыс. электромобилей, что стало рекордным показателем для отечественного авторынка.
По его мнению, в ближайшие месяцы возможны колебания цен, учитывая значительные объемы импорта. Ориентировочный период стабилизации ценовой среды — март-апрель 2026 года.
Только за декабрь 2025 года было поставлено на первый учет:
- 5 846 новых электромобилей;
- 25 047 подержанных импортных электрокаров.
Часть транспортных средств с декабрьской волны может быть зарегистрирована уже в январе 2026 из-за ограниченной пропускной способности сервисных центров и временного дефицита номерных знаков. Кроме того, отдельные автомобили из США, нуждающиеся в дополнительном ремонте и сертификации, также могут войти в статистику в следующем году.
На внутреннем рынке в декабре 2025 года состоялось 4281 сделка купли-продажи легковых электромобилей.
Динамика подсегментов в декабре
По сравнению с предыдущими периодами показатели изменились следующим образом:
- внутренние перепродажи: +54,0% месяц в месяц, +313,2% год в год;
- импорт подержанных электромобилей: +230,3% MM, +687,3% YY;
- импорт новых электромобилей: 84,9% MM, 852,1% YY.
Парк электромобилей в Украине
На конец 2025 года, без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсового транспорта и мототехники, парк электромобилей в Украине насчитывал 246 тыс. единиц.
Структура парка:
- легковые электромобили — 241,2 тыс.;
- грузовые электромобили — 4,9 тыс.;
- электробусы — 9 единиц.
Топ-3 марки электромобилей:
- Tesla — около 21% парка;
- Nissan — 16%;
- Volkswagen — 12%.
Самые распространенные модели:
- Nissan Leaf — 14,4%;
- Tesla Model 3 — 8,1%;
- Tesla Model Y — 7,2%.
Топ-3 страны-производители электромобилей в украинском парке:
- США (31%);
- Китай (21,5%);
- Германия (16%).
Средний возраст в парке электромобилей увеличился после декабрьского пополнения, с 5,6 года до 6,3 года. Это свидетельствует о том, что в ажиотаже люди массово покупали более старые и дешевые варианты.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро
Кто требуется оборонным компаниям: анализ рынка deftech-вакансий
«Зимнюю поддержку» через Укрпочту оформил каждый десятый украинец
Польша сильно отстает от лидеров по уровню пенсионных выплат — данные Евростата