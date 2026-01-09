0 800 307 555
Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
2025 год стал рекордным для сегмента электромобилей в Украине. В целом автопарк страны пополнился 22,8 тыс. новых легковых электромобилей, что на 122,9% больше, чем в 2024 году, а также 84,4 тыс. подержанных импортных электрокаров (+104,7%). На внутреннем рынке было проведено 35,8 тыс. сделок купли-продажи электромобилей, что на 38% превышает показатель предыдущего года.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Декабрь 2025 года отличался аномально высокими показателями. Стремительный рост объемов регистраций связан с приближением налога на добавленную стоимость на импорт электромобилей.
По словам соучредителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, только за декабрь 2025 года в Украину было ввезено более 30 тыс. электромобилей, что стало рекордным показателем для отечественного авторынка.
По его мнению, в ближайшие месяцы возможны колебания цен, учитывая значительные объемы импорта. Ориентировочный период стабилизации ценовой среды — март-апрель 2026 года.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Только за декабрь 2025 года было поставлено на первый учет:
  • 5 846 новых электромобилей;
  • 25 047 подержанных импортных электрокаров.
Часть транспортных средств с декабрьской волны может быть зарегистрирована уже в январе 2026 из-за ограниченной пропускной способности сервисных центров и временного дефицита номерных знаков. Кроме того, отдельные автомобили из США, нуждающиеся в дополнительном ремонте и сертификации, также могут войти в статистику в следующем году.
На внутреннем рынке в декабре 2025 года состоялось 4281 сделка купли-продажи легковых электромобилей.

Динамика подсегментов в декабре

По сравнению с предыдущими периодами показатели изменились следующим образом:
  • внутренние перепродажи: +54,0% месяц в месяц, +313,2% год в год;
  • импорт подержанных электромобилей: +230,3% MM, +687,3% YY;
  • импорт новых электромобилей: 84,9% MM, 852,1% YY.

Парк электромобилей в Украине

На конец 2025 года, без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсового транспорта и мототехники, парк электромобилей в Украине насчитывал 246 тыс. единиц.
Структура парка:
  • легковые электромобили — 241,2 тыс.;
  • грузовые электромобили — 4,9 тыс.;
  • электробусы — 9 единиц.

Топ-3 марки электромобилей:

  • Tesla — около 21% парка;
  • Nissan — 16%;
  • Volkswagen — 12%.

Самые распространенные модели:

  • Nissan Leaf — 14,4%;
  • Tesla Model 3 — 8,1%;
  • Tesla Model Y — 7,2%.

Топ-3 страны-производители электромобилей в украинском парке:

  1. США (31%);
  2. Китай (21,5%);
  3. Германия (16%).
Средний возраст в парке электромобилей увеличился после декабрьского пополнения, с 5,6 года до 6,3 года. Это свидетельствует о том, что в ажиотаже люди массово покупали более старые и дешевые варианты.
По материалам:
Finance.ua
Авто
