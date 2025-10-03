OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми Сегодня 06:46 — Технологии&Авто

OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми

По данным OpenAI, современные модели ИИ уже способны выполнять часть работ так же хорошо, как и люди, но они не смогут полностью заменить людей.

Об этом пишет Gizmodo.

Компания OpenAI опубликовала отчет по результатам тестирования ведущих моделей в 44 различных профессиях. Оценка называется GDPval, и OpenAI утверждает, что она имеет целью обосновать дебаты по ИИ и отследить, как модели совершенствуются со временем.

Задачи в нем создавали специалисты с 14-летним опытом в ключевых отраслях США, формирующих наибольшую долю ВВП: от финансов и недвижимости до производства и государственного управления. Исследование показало следующий результат:

Claude Opus 4.1 — 47,6%;

GPT-5 high — 38,8%;

GPT-4o — с 12,4%.

Модели уверенно выполняют задачи кассиров, менеджеров по продажам и разработчиков программного обеспечения, но хуже справляются в сферах инженерии, фармации и монтажа видео.

По подсчетам OpenAI, модели выполняют задачи GDPval в 100 раз быстрее и дешевле людей. При этом большинство профессий включает не только рутинные шаги, которые можно формализовать в виде теста. Поэтому ИИ берет на себя повторяющиеся функции, высвобождая людям время для сложных и творческих задач.

Также компания отмечает, что, несмотря на прогресс, полной замены людей искусственным интеллектом ждать не стоит.

