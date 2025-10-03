OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми
По данным OpenAI, современные модели ИИ уже способны выполнять часть работ так же хорошо, как и люди, но они не смогут полностью заменить людей.
Об этом пишет Gizmodo.
Компания OpenAI опубликовала отчет по результатам тестирования ведущих моделей в 44 различных профессиях. Оценка называется GDPval, и OpenAI утверждает, что она имеет целью обосновать дебаты по ИИ и отследить, как модели совершенствуются со временем.
Задачи в нем создавали специалисты с 14-летним опытом в ключевых отраслях США, формирующих наибольшую долю ВВП: от финансов и недвижимости до производства и государственного управления. Исследование показало следующий результат:
- Claude Opus 4.1 — 47,6%;
- GPT-5 high — 38,8%;
- GPT-4o — с 12,4%.
Модели уверенно выполняют задачи кассиров, менеджеров по продажам и разработчиков программного обеспечения, но хуже справляются в сферах инженерии, фармации и монтажа видео.
По подсчетам OpenAI, модели выполняют задачи GDPval в 100 раз быстрее и дешевле людей. При этом большинство профессий включает не только рутинные шаги, которые можно формализовать в виде теста. Поэтому ИИ берет на себя повторяющиеся функции, высвобождая людям время для сложных и творческих задач.
Также компания отмечает, что, несмотря на прогресс, полной замены людей искусственным интеллектом ждать не стоит.
Поделиться новостью
Также по теме
OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми
Космическая доставка: Inversion изобрела корабль, который доставит грузы в любую точку мира за час
Tesla Model Y получила функцию, которая превратит ее в огромный павербанк
В Google уволили 100 UX-дизайнеров из-за оптимизации штата и инвестиций в ИИ
Genesis показал свой первый электрический спорткар (фото)
Судьба популярного электрокроссовера Hyundai Kona близится к концу — почему так