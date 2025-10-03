OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми

0 800 307 555
Технологии&Авто
30
По данным OpenAI, современные модели ИИ уже способны выполнять часть работ так же хорошо, как и люди, но они не смогут полностью заменить людей.
Об этом пишет Gizmodo.
Компания OpenAI опубликовала отчет по результатам тестирования ведущих моделей в 44 различных профессиях. Оценка называется GDPval, и OpenAI утверждает, что она имеет целью обосновать дебаты по ИИ и отследить, как модели совершенствуются со временем.
Задачи в нем создавали специалисты с 14-летним опытом в ключевых отраслях США, формирующих наибольшую долю ВВП: от финансов и недвижимости до производства и государственного управления. Исследование показало следующий результат:
  • Claude Opus 4.1 — 47,6%;
  • GPT-5 high — 38,8%;
  • GPT-4o — с 12,4%.
Модели уверенно выполняют задачи кассиров, менеджеров по продажам и разработчиков программного обеспечения, но хуже справляются в сферах инженерии, фармации и монтажа видео.
По подсчетам OpenAI, модели выполняют задачи GDPval в 100 раз быстрее и дешевле людей. При этом большинство профессий включает не только рутинные шаги, которые можно формализовать в виде теста. Поэтому ИИ берет на себя повторяющиеся функции, высвобождая людям время для сложных и творческих задач.
Также компания отмечает, что, несмотря на прогресс, полной замены людей искусственным интеллектом ждать не стоит.
По материалам:
vctr.media
