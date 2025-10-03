Космическая доставка: Inversion изобрела корабль, который доставит грузы в любую точку мира за час Сегодня 05:32 — Технологии&Авто

Космическая доставка: Inversion изобрела корабль, который доставит грузы в любую точку мира за час, arstechnica.com

Молодая компания Inversion, занимающаяся производством космических аппаратов, представила новый корабль Arc. Его цель — мгновенно доставлять грузы из космоса в любую точку планеты.

В компании говорят, что занимаются разработкой космического корабля, чтобы американские военные могли доставлять до 225 кг грузов в любую точку мира практически мгновенно.

«Номинально наша миссия — предварительное размещение аппаратов Arcs на орбите и обеспечение их пребывания там до пяти лет с возможностью вызова и последующей автономной посадки в любом месте и в любое время при необходимости, а также с возможностью доставки груза или имущества в нужное место менее чем за час», — объясняет соучредитель и гендиректор Inversion Джастин Фиаскетти.

Как появилась идея

По его словам, настоящая экономическая ценность космоса — это доступ к земному шару, и основатели Inversion поняли, что могут сделать это с помощью физических грузов, а не только данных.

За 3 года компания, состоящая из 25 сотрудников, собрала небольшой космический аппарат «Ray» для демонстрации технологий. Он был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Он должен был совершить полет, используя подсистемы Inversion, а затем запустить двухкомпонентный ракетный двигатель для схождения с орбиты и посадки у побережья Калифорнии.

Читайте также Трамп хочет развивать аэротакси в США

По словам Фиаскетти, испытательный аппарат весом 90 кг показал способность подниматься и опускаться по орбите и сохранил положительный уровень мощности, периодически выходя на связь с центрами управления полетом Inversion. Однако управляемое приземление аппарата не было предусмотрено.

Что известно об Arc

Успех испытаний позволил Inversion перейти к разработке Arc. Ожидается, что первый полноценный корабль появится уже в конце 2026 года.

Arc — это космический аппарат с опорным корпусом, который будет совершать большинство маневров в атмосфере. Его боковая дальность составляет 1 тыс. км. при входе в плотные слои атмосферы.

Приземление Arc с помощью парашютов/Inversion

Приземление будет производиться с помощью парашютов без необходимости взлетно-посадочной полосы. Использование нетоксичных материалов в двигательной установке аппарата позволяет приближаться к Arc без защитного снаряжения сразу после приземления.

«Это может быть широкий спектр конкретных полезных нагрузок, от медицинских принадлежностей до беспилотников и всего прочего. Но ключевой критерий — доставка именно в момент, когда груз понадобится. Ну, например, для военных и национальной безопасности, если им понадобится груз в условиях боевых действий», — объясняет Фиаскетти.

Inversion заявили, что уже построили полноценный производственный комплекс для разработки ключевой конструкции первого аппарата Arc.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.