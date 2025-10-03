0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Google уволили 100 UX-дизайнеров из-за оптимизации штата и инвестиций в ИИ

Технологии&Авто
0
В Google уволили 100 UX-дизайнеров из-за оптимизации штата и инвестиций в ИИ
В Google уволили 100 UX-дизайнеров из-за оптимизации штата и инвестиций в ИИ
Компания Google сократила штат сотрудников в своем подразделении Cloud. Волна увольнений затронула специалистов по дизайну и исследованию опыта пользователей.
Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.
Отмечается, что последние два года Google проводит постоянные сокращения для оптимизации и поощряет сотрудников использовать искусственный интеллект в своей повседневной работе.
Читайте также
Точное количество сотрудников, затронутых сокращением, неизвестно, однако CNBC утверждает, что уволить могли около 100 работников.
По словам инсайдера, некоторые должности, попавшие под сокращение, были связаны с количественными исследованиями пользовательского опыта. Это работа, предусматривающая использование данных для понимания поведения пользователей.
Отмечается, что Google наполовину сократила некоторые команды дизайнеров облачного подразделения, и многие сотрудники были из США. Некоторым дали время до начала декабря, чтобы найти новую должность в компании.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems