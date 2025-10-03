В Google уволили 100 UX-дизайнеров из-за оптимизации штата и инвестиций в ИИ
Компания Google сократила штат сотрудников в своем подразделении Cloud. Волна увольнений затронула специалистов по дизайну и исследованию опыта пользователей.
Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.
Отмечается, что последние два года Google проводит постоянные сокращения для оптимизации и поощряет сотрудников использовать искусственный интеллект в своей повседневной работе.
Точное количество сотрудников, затронутых сокращением, неизвестно, однако CNBC утверждает, что уволить могли около 100 работников.
По словам инсайдера, некоторые должности, попавшие под сокращение, были связаны с количественными исследованиями пользовательского опыта. Это работа, предусматривающая использование данных для понимания поведения пользователей.
Отмечается, что Google наполовину сократила некоторые команды дизайнеров облачного подразделения, и многие сотрудники были из США. Некоторым дали время до начала декабря, чтобы найти новую должность в компании.
