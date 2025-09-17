0 800 307 555
ру
Google инвестирует £5 миллиардов в искусственный интеллект в Британии

Американский технологический гигант Google объявил об инвестициях в искусственный интеллект в Великобритании в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов в преддверии визита в страну президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что во вторник компания Google заявила, что в течение следующих двух лет инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов в капитальные затраты, исследования и разработки, а также связанные с ними инженерные решения, включая «пионерские» исследования искусственного интеллекта в науке и здравоохранении через свою платформу Google DeepMind.
В компании добавили, что эти инвестиции помогут Великобритании развивать экономику искусственного интеллекта и способствовать технологическим прорывам, улучшению кибербезопасности и созданию рабочих мест.
Google прогнозирует, что ее инвестиции помогут создавать 8250 рабочих мест ежегодно в британской бизнес-среде.
Позже во вторник глава Минфина Великобритании Рэйчел Ривз официально откроет первый центр обработки данных компании в Великобритании в городе Уолтем-Кросс, неподалеку от Лондона.
Президент США Дональд Трамп начинает свой официальный двухдневный государственный визит во Великобританию во вторник.
По материалам:
Укрінформ
