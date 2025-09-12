Google профинансировала украинскую «Мрію» на $1,5 млн 12.09.2025, 01:27

Компания Google объявила о предоставлении финансирования в размере 1,5 млн долларов США для поддержки украинского образовательного проекта «Мрія» — государственной образовательной экосистемы для педагогов, детей и их родителей.

Об этом говорится в блоге Google.

«Мрія» стремится помочь учителям избавиться от излишней бюрократии и эффективно обучать детей. Экосистема объединяет цифровые удостоверения для учащихся, расписание занятий, образовательный контент и безопасные коммуникации.

Финансирование от Google поможет команде «Мрії» при общенациональном внедрении экосистемы в школах, пилотном внедрении в детских садах и привлечении новых пользователей. Главная цель — привлечь более 500 000 родителей и учеников, предоставив им централизованный хаб, объединяющий всех участников образовательного процесса.

«В Google мы верим, что образование является фундаментом для построения успешного будущего, и платформа „Мрія“ — яркий пример этого видения. Наша поддержка поможет команде „Мрії“ расширить свою деятельность, интегрировать передовые инструменты ИИ для персонализации обучения и расширить возможности украинских учащихся, учителей и родителей», — отметил Роуэн Барнетт, директор Google.org Europe.

По словам первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, поддержка от Google поможет быстрее развивать продукт, добавлять новые возможности и инструменты на базе искусственного интеллекта.

«В сентябре с „Мрія“ уже начали обучение более 2000 школ. В 2026 году мы начнем пилотирование дошкольной программы и разработку концепции для заведений высшего образования… Важно, что Google системно поддерживает развитие украинского образования — от перезапуска платформы „Дія.Образование“ при финансовой и волонтерской поддержке от Google.org Fellows до внедрения новых технологий…» — прокомментировал Федоров.

Поддержка со стороны Google будет реализована, в частности, благодаря партнерству с Фондом Восточная Европа, который выступает ключевым посредником по внедрению инициатив и программ, направленных на развитие «Мрії».

Напомним, в сентябре 2024 года «Мрія» была запущена в режиме тестирования, а в апреле 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что веб-портал и приложение стали доступны для всех желающих школ.

