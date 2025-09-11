0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост

Технологии&Авто
12
В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост
В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост
За первую половину 2025 года рынок премиальных смартфонов вырос на 8% по сравнению с 2024 годом.
По данным Counterpoint Research, это рекордный результат для первого полугодия и он значительно превышает рост всего рынка смартфонов, который подрос всего на 4%.
Согласно отчету, тенденция к «премиализации» наблюдается во всех регионах из-за того, что потребители все больше пользуются своими смартфонами и выбирают устройства премиум-класса для лучшего опыта. В общей сложности в течение первого полугодия премиальные смартфоны обеспечили 60% мировых доходов от всех продаж.
Лидером остается Apple, которая за первую половину 2025 года увидела 3% прирост по сравнению с 2024-м. Несмотря на лидерство, у производителя iPhone — наименьший прирост и даже убыль общей доли на рынке с 65% до 62% из-за высокой конкуренции, в частности на китайском рынке, где Huawei остается популярным вариантом для лояльных покупателей.
В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост
Наибольший прирост за первое полугодие имеет Google, увеличившая продажи премиальных смартфонов на 105%. Компания впервые попала в пятерку лучших по продажам премиальных устройств благодаря выходу в новые регионы и успеху прошлогодней линейки Pixel 9.
Xiaomi также делает больший акцент на «премиализации» своих продуктов, включая смартфоны, спрос на которые растет из-за интеграции с электромобилями и другими приборами для дома. Samsung оставляет за собой вторую позицию и имеет 7% прирост благодаря серии Galaxy S25, показавшей лучшие результаты, чем прошлогодняя S24. Аналитики ожидают, что Galaxy Fold7 тоже получит более высокие продажи предшественника.
Рынок складных смартфонов продолжает оставаться нишевым, однако демонстрирует рост. По данным Counterpoint, они стали важным отличием для брендов и стратегическим шагом в расширении премиальных линеек. В то же время, аналитики отмечают, что гаджеты с генеративным ИИ обеспечили 80% всех продаж в первой половине 2025 года.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems