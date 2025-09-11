В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

За первую половину 2025 года рынок премиальных смартфонов вырос на 8% по сравнению с 2024 годом.

По данным Counterpoint Research, это рекордный результат для первого полугодия и он значительно превышает рост всего рынка смартфонов, который подрос всего на 4%.

Согласно отчету, тенденция к «премиализации» наблюдается во всех регионах из-за того, что потребители все больше пользуются своими смартфонами и выбирают устройства премиум-класса для лучшего опыта. В общей сложности в течение первого полугодия премиальные смартфоны обеспечили 60% мировых доходов от всех продаж.

Лидером остается Apple, которая за первую половину 2025 года увидела 3% прирост по сравнению с 2024-м. Несмотря на лидерство, у производителя iPhone — наименьший прирост и даже убыль общей доли на рынке с 65% до 62% из-за высокой конкуренции, в частности на китайском рынке, где Huawei остается популярным вариантом для лояльных покупателей.

Наибольший прирост за первое полугодие имеет Google, увеличившая продажи премиальных смартфонов на 105%. Компания впервые попала в пятерку лучших по продажам премиальных устройств благодаря выходу в новые регионы и успеху прошлогодней линейки Pixel 9.

Xiaomi также делает больший акцент на «премиализации» своих продуктов, включая смартфоны, спрос на которые растет из-за интеграции с электромобилями и другими приборами для дома. Samsung оставляет за собой вторую позицию и имеет 7% прирост благодаря серии Galaxy S25, показавшей лучшие результаты, чем прошлогодняя S24. Аналитики ожидают, что Galaxy Fold7 тоже получит более высокие продажи предшественника.

Рынок складных смартфонов продолжает оставаться нишевым, однако демонстрирует рост. По данным Counterpoint, они стали важным отличием для брендов и стратегическим шагом в расширении премиальных линеек. В то же время, аналитики отмечают, что гаджеты с генеративным ИИ обеспечили 80% всех продаж в первой половине 2025 года.

