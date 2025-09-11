0 800 307 555
Apple убрала из продажи четыре модели iPhone после релиза серии iPhone 17

Технологии&Авто
Apple убрала из продажи четыре модели iPhone после релиза серии iPhone 17
Apple убрала из продажи четыре модели iPhone после релиза серии iPhone 17
С выходом новой серии iPhone 17 Apple обновила линейку смартфонов и убрала со своего сайта и официальных магазинов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
Об этом пишет Digitaltrends.
Такая практика соответствует стратегии Apple «in with the new, out with the old», которая позволяет поддерживать актуальность ассортимента.
В то же время у розничных продавцов могут оставаться ограниченные запасы снятых с производства моделей, поэтому ожидается снижение их цены.
Особенностью новой линейки стало появление iPhone Air — первого тонкого смартфона компании. Вместе с ним Apple представила iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Предзаказы на новинки стартуют 12 сентября, а в продажу они поступят 19 сентября.
Цены новых моделей в США:
  • iPhone 17 — от $799;
  • iPhone 17 Pro — от $1099;
  • iPhone 17 Pro Max — от $1199;
  • iPhone Air — от $999.
Параллельно Apple снизила цены на два других смартфона предыдущего поколения:
  • iPhone 16 — от $699 (доступен только со 128 ГБ памяти);
  • iPhone 16 Plus — от $799 (128/256 ГБ);
  • iPhone 16e остался без изменений — от $599.
В то же время iPhone 16 Plus стал единственным смартфоном в серии, сохранившим в названии приставку «Plus», ведь в новой линейке Apple отказалась от этого формата.
Светлана Вышковская
Редактор
Редактор
По материалам:
Діло
