Ferrari представила новый флагман (фото, видео) Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Ferrari представила новый флагман (фото, видео)

Новая Ferrari 849 Testarossa пришла на смену SF90 и будет играть роль флагманской модели. Новинка имеет гибридную силовую установку на базе V8 с двойным турбонаддувом, работающим вместе с тремя электромоторами.

Авто поступит в продажу уже со следующего года и будет доступно в версиях купе или Spider (кабриолет).

Что известно о характеристиках

Силовая установка автомобиля генерирует мощность в 1050 лошадиных сил. Она похожа на агрегат SF90, но была значительно модифицирована. В частности, только мощность V8 с двойным турбонаддувом увеличили до 830 л.с., а электромоторы генерируют еще до 218 л.с. каждый. Двигатель получил новые головки блока цилиндров, выпускные коллекторы и турбокомпрессоры. Эти турбины являются самыми большими, которые когда-либо устанавливались на серийный Ferrari. Два из трех электромоторов расположены на передней оси.

Они выполняют функцию векторизации крутящего момента в поворотах для обеспечения наилучшего сцепления с асфальтом. Третий мотор расположен между двигателем и коробкой передач. Плагин-гибридная установка позволяет преодолеть до 25 километров на электротяге благодаря батарее емкостью 7,45 кВт-ч. Интересно, что желающие использовать 849 Testarossa в режиме электромобиля получат мощность только на передние колеса и будут ограничены скоростью 130 км/ч.

Разгон от 0 до 100 км/ч для версии купе составляет 2,2 секунды, а от 0 до 200 км/ч — всего 6,3 секунды. Spider будет немного медленнее, поскольку весит больше. К слову, силовая установка модели работает в паре с восьмиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением, как у болида Формулы 1. Что касается дизайна, новая 849 Testarossa почти не имеет схожести с оригиналом. Ее стиль больше напоминает SF90 или SP3 Daytona с большим количеством ретро-элементов.

Особенностью являются большие боковые воздухозаборники, интегрированные в двери. Носовая часть автомобиля позаимствовала свой стиль от Ferrari 1980-х годов с горизонтальной панелью, соединяющей фары. В салоне есть селектор передач в стиле F80, руль с физическими кнопками, кокпит, отделяющий водительскую зону от пассажира, и сенсорные экраны. Покупатели могут выбрать комфортабельные или гоночные сиденья. Стоимость модели будет объявлена ​​позже, но ожидается, что она будет значительно выше стартовой цены SF90, которая составляет около 470 000 долларов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.