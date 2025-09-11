0 800 307 555
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)

Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Новая Ferrari 849 Testarossa пришла на смену SF90 и будет играть роль флагманской модели. Новинка имеет гибридную силовую установку на базе V8 с двойным турбонаддувом, работающим вместе с тремя электромоторами.
Авто поступит в продажу уже со следующего года и будет доступно в версиях купе или Spider (кабриолет).

Что известно о характеристиках

Силовая установка автомобиля генерирует мощность в 1050 лошадиных сил. Она похожа на агрегат SF90, но была значительно модифицирована. В частности, только мощность V8 с двойным турбонаддувом увеличили до 830 л.с., а электромоторы генерируют еще до 218 л.с. каждый. Двигатель получил новые головки блока цилиндров, выпускные коллекторы и турбокомпрессоры. Эти турбины являются самыми большими, которые когда-либо устанавливались на серийный Ferrari. Два из трех электромоторов расположены на передней оси.
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Они выполняют функцию векторизации крутящего момента в поворотах для обеспечения наилучшего сцепления с асфальтом. Третий мотор расположен между двигателем и коробкой передач. Плагин-гибридная установка позволяет преодолеть до 25 километров на электротяге благодаря батарее емкостью 7,45 кВт-ч. Интересно, что желающие использовать 849 Testarossa в режиме электромобиля получат мощность только на передние колеса и будут ограничены скоростью 130 км/ч.
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Разгон от 0 до 100 км/ч для версии купе составляет 2,2 секунды, а от 0 до 200 км/ч — всего 6,3 секунды. Spider будет немного медленнее, поскольку весит больше. К слову, силовая установка модели работает в паре с восьмиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением, как у болида Формулы 1. Что касается дизайна, новая 849 Testarossa почти не имеет схожести с оригиналом. Ее стиль больше напоминает SF90 или SP3 Daytona с большим количеством ретро-элементов.
Особенностью являются большие боковые воздухозаборники, интегрированные в двери. Носовая часть автомобиля позаимствовала свой стиль от Ferrari 1980-х годов с горизонтальной панелью, соединяющей фары. В салоне есть селектор передач в стиле F80, руль с физическими кнопками, кокпит, отделяющий водительскую зону от пассажира, и сенсорные экраны. Покупатели могут выбрать комфортабельные или гоночные сиденья. Стоимость модели будет объявлена ​​позже, но ожидается, что она будет значительно выше стартовой цены SF90, которая составляет около 470 000 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Payment systems