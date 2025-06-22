Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото) — Finance.ua
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Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)

Технологии&Авто
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Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Недавно Ferrari выпустила 296 Speciale, и теперь итальянский производитель уже радует фанатов специальной версией 296 Speciale Piloti. Но для этого особенного автомобиля недостаточно иметь много денег, чтобы приобрести.
Об этом пишет Motor1.
296 Speciale Piloti предназначена исключительно для тех, кто участвует в гонках на автомобилях Ferrari и в соревнованиях, одобренных Ferrari. Для тех, кто отвечает критериям, Piloti Ferrari является, в сущности, косметическим обновлением 296 Speciale.
Автомобиль можно заказать в ливрее Rosso Scuderia, но другие варианты включают в себя Argento Nürburgring, Nero Daytona и Blu Tour De France.
Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Независимо от внешнего цвета, все версии имеют полосы Giallo Modena, дань уважения трижды победителю Ле-Мана, гоночному автомобилю 499P.
Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Чтобы еще больше отличить его от стандартного 296 Speciale, Ferrari добавляет нарисованный вручную логотип WEC, мотив итальянского флага на переднем бампере и выбранный покупателем гоночный номер.
Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Внутри сиденья обиты термоформованной черной алькантарой с огнеупорными тканевыми вставками из того же материала, что и гоночные костюмы. Вы можете даже персонализировать металлическое пространство для ног и пороги из углеродного волокна.
Ferrari выпустила потрясающую 296 Speciale Piloti, и просто денег недостаточно, чтобы ее приобрести (фото)
Дополнительные детали включают углеродную идентификационную табличку и ваш гоночный номер, которые украшают облегающие сиденья с гоночными ремнями безопасности.
Ferrari не раскрывает цену, но можно с уверенностью предположить, что Piloti Ferrari будет дороже стандартного 296 Speciale, который оценивается в 450 000 долларов. Как и со всеми Ferrari, базовая модель 296 Speciale уже давно распродана.
Что касается издания, вдохновленного WEC, считается, что количество соответствующих покупателей составляет менее 1000 человек.
По материалам:
Мета
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